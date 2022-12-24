Правительство защитит нас от вредоносного контента

Премьер Мишустин утвердил концепцию информационной безопасности, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Угрозами информационной безопасности назвали утечки данных, несанкционированный доступ к информационным ресурсам, нарушение работоспособности информационных систем и другое. Психологической угрозой назвали травлю в цифровом пространстве, распространение фейков и вредоносного контента.

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Как всегда, опасения вызывает "и другое". Что другое?

Кто б спорил, утечки данных или взлом ресурсов - серьезное нарушение, и надо пресекать, надо наказывать. Но ради столь очевидных вещей стоило ли пачкать бумакгу? А вот "и другое"...

Что такое "психологическая травля"? Если вора или убийцу называть вором и убийцей - это травля?

Распространение фейков - это угроза информационной безопасности? Уточникте - безопасности чего?

И "вредоносный контент" - это вообще что? То. что раньше называлось "вредительством"? Допустим, я назвал кого-то "вредителем", а он обвинит меня в "психологической травле" - и кто виноват?

И главное, кто будет решать, вредоносный или нет тот или иной контент, и что является фейком?

И на кого подавать в суд за клевету?

А.Б.