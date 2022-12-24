Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Задержать стрелка не могут уже месяц

Опубликовано 24.12.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Задержать стрелка не могут уже месяц

Рабочих, которые строят дом в Можайском районе Москвы, регулярно обстреливают из пневматического оружия.

Задержать стрелка не могут уже месяц просто потому, что он не открывает дверь своей квартиры.

Жителя улицы Горбунова, вероятно, очень злит стройка дома напротив. И он пытается помешать этому пневматическим огнём. Палит с четвёртого этажа — сегодня попал прямо под глаз одному из рабочих.

Полиция приезжала к стрелку дважды. Первый раз месяц назад — но дверь квартиры никто не открыл и сотрудники ушли. Потом затих до сегодняшнего дня. Сегодня ситуация повторилась: и полиция вновь постояла у двери, так и не попав в квартиру.

Вот такая у нас осторожная и чтящая закон полиция.

Вот если бы он в Телеграме чего-нибудь накатал неполиткорректное, так и дверь бы вынесли, и самого бы отмудохали, а потом бы и посадили...

А если просто стреляет по рабочим - ничего нельзя поделать. Торжесто Закона!

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сгорел нелегальный дом престарелых
Сгорел нелегальный дом престарелых
24.12.2022
Полный Делягин N 59
Полный Делягин N 59
24.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полный Делягин N 59 (0)
Сгорел нелегальный дом престарелых (0)
Абрамович инвестировал сотни миллионов в производителя марихуаны (0)
Британские парламентарии пытаются предотвратить рождественские казни (0)
Сгорел нелегальный дом престарелых (1)
Задержать стрелка не могут уже месяц (0)
Правительство защитит нас от вредоносного контента (7)
Курьерская забастовка. Позади три дня. (1)
Мировой суд закрыл уголовное дело бывшего депутата-единоросса (0)
Минпросвещения заявило о дефиците учителей русского языка и истории (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss