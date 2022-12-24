Рабочих, которые строят дом в Можайском районе Москвы, регулярно обстреливают из пневматического оружия.

Задержать стрелка не могут уже месяц просто потому, что он не открывает дверь своей квартиры.

Жителя улицы Горбунова, вероятно, очень злит стройка дома напротив. И он пытается помешать этому пневматическим огнём. Палит с четвёртого этажа — сегодня попал прямо под глаз одному из рабочих.

Полиция приезжала к стрелку дважды. Первый раз месяц назад — но дверь квартиры никто не открыл и сотрудники ушли. Потом затих до сегодняшнего дня. Сегодня ситуация повторилась: и полиция вновь постояла у двери, так и не попав в квартиру.

Вот такая у нас осторожная и чтящая закон полиция.

Вот если бы он в Телеграме чего-нибудь накатал неполиткорректное, так и дверь бы вынесли, и самого бы отмудохали, а потом бы и посадили...

А если просто стреляет по рабочим - ничего нельзя поделать. Торжесто Закона!

А.Б.