Сгорел нелегальный дом престарелых

В Кемерово в ночь на субботу, 24 декабря произошел сильный пожар в нелегальном доме престарелых. Как сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале, в результате погибли 20 человек, шестеро получили ожоги и отравление.

Площадь пожара составила 180 кв. метров, потушить его удалось только, когда здание сгорело полностью. Когда пожарные прибыли на место, они уже обнаружили открытое горение из окон и на кровле.

Сразу на месте пожара спасатели обнаружили 6 погибших, но спустя несколько часов их количество увеличилось до 20 человек. Также двоих человек госпитализировали с ожогами. У четырех пострадавших медики диагностировали отравление продуктами горения легкой степени, они находятся на амбулаторном лечении.

Следователи нашли собственницу здания, женщина сдавала дом в аренду...

И вот в такое учреждение сдавали стариков. И пока не сгорело, считалось, что все нормально.

А.Б.