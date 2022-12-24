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Московский листок

Сгорел нелегальный дом престарелых

Опубликовано 24.12.2022 в разделе комментариев 1

пожар кемерово следком
Сгорел нелегальный дом престарелых

В Кемерово в ночь на субботу, 24 декабря произошел сильный пожар в нелегальном доме престарелых. Как сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале, в результате погибли 20 человек, шестеро получили ожоги и отравление.

Площадь пожара составила 180 кв. метров, потушить его удалось только, когда здание сгорело полностью. Когда пожарные прибыли на место, они уже обнаружили открытое горение из окон и на кровле.

Сразу на месте пожара спасатели обнаружили 6 погибших, но спустя несколько часов их количество увеличилось до 20 человек. Также двоих человек госпитализировали с ожогами. У четырех пострадавших медики диагностировали отравление продуктами горения легкой степени, они находятся на амбулаторном лечении.

Следователи нашли собственницу здания, женщина сдавала дом в аренду...

И вот в такое учреждение сдавали стариков. И пока не сгорело, считалось, что все нормально.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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не то
внук расстрелянного написал 24.12.2022 11:14
Это не дом престарелых, а приют для бездомных. Сюда не сдавали стариков - люди приходили сами, больше некуда. Владелец - местный пастор евангельской церкви. Немного меняет картину.
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