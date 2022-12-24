Британские парламентарии пытаются предотвратить рождественские казни

Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые казни во время, совпадающее с рождественскими праздниками в Западной Европе, чтобы избежать ощутимой реакции на дипломатическом уровне, сообщает газета Telegraph.

Письмо подписали парламентарии от всего партийного спектра, в том числе Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер, отмечает издание.

Депутаты указали, что в 2016 и 2020 годах Саудовская Аравия уже "проводила казни в праздничный и новогодний период", когда международному сообществу "сложнее реагировать быстро".

У нас вообще принято не замечать, что есть на свете государство, признанное во всем мире, член ООН и множества международных организаций: Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организация Исламского сотрудничества, Организация стран-экспортёров нефти. Саудовская Аравия раньше России вступила во Всемирную торговую организацию. Да что там, Саудовская Аравия член Большой Двадцатки, из которой сейчас пытаются исключить Российскую Федерацию...

При этом Саудовская Аравия - это абсолютная монархия, причем имя правящей династии Саудов введено в название государства. В Саудовская Аравии не просто разрешена смертная казнь, но проводятся и отрубание конечностей, различные телесные наказания, причем не только за убийства или воровство, но и за нарушения различных исламских правил. Смертной казнью карается и атеизм.

Основным методом смертной казни в Саудовской Аравии является отсечение головы, обычно это делается публично.

За воровство полагается отсечение кисти. Внебрачные половые отношения караются от наказания плетьми до смертной казни. Гомосексуальность наказывается смертной казнью. За убийство, богохульство и «колдовство» (предсказание будущего, гадание, наведение порчи, любовный приворот и подобное) полагается смертная казнь.

К примеру, Мишааль бинт Фахд аль Сауд, принцесса из дома Саудов, обвиненная в прелюбодеянии, казнена 15 июля 1977 года путём выстрела в голову. Халед аль-Шаера Мулхаллала, сын посла Саудовской Аравии в Ливане, за любовную связь с принцессой казнён путём отсечения головы.

В мае 2014 года появилось сообщение о том, что популярный блогер был приговорён к 10 годам тюремного заключения и 1000 ударам плетью за «оскорбление ислама».

И ничего, никакого особого возмущения мировой общественности.

А.Б.