Абрамович инвестировал сотни миллионов в производителя марихуаны

Крупнейший производитель медицинской марихуаны, американский Curaleaf Holdings получил сотни миллионов долларов в качестве инвестиций от российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщил глава компании Борис Йордан, пишет Bloomberg.

Борис Йордан — владелец «Ренессанс страхования», бывший глава телеканала НТВ и холдинга «Газпром Медиа». Теперь он - крупнейший в мире производитель медицинской марихуаны, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. В конце 2018 года компания вышла на канадскую биржу - IPO проводилось в Канаде, поскольку на федеральном уровне в США марихуана не легализована. Но это неважно, деньги, как известно, не пахнут.

А мы тут думаем, где взять денег на стипендии учителям русского языка в Херсонской губернии... Негде взять, и нет учителей русского языка.

Зато марихуаны в Штатах завались.

А.Б.