Сгорел нелегальный дом престарелых

Здравствуйте! Все ближе Новый год, а подарки у деда Мороза все какие-то прошлогодние...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Путин заявил, что какие-либо ограничения по финансированию Вооруженных сил России отсутствуют. Он отметил, что страна предоставляет армии «все, что просят».

Интересно, оборонный бюджет в 66 миллиардов долларов - это в рамках "всего, что просят" или сверх того?

Вот ЧВК "Вагнер" - это в рамках 66 миллиардов или просят дополнительно?

Вот на днях Путин подписал распоряжение о наделении землей ветеранов в Крыму и Подмосковье - это в размерах "всего, что просят" или бонусом?

А вот больницы у нас тоже получают все, что просят? Или только то, что останется после военных - оно ж понятно, все для фронта, все для победы.

А Пенсионный фонд, наверно, и не просит ничего. Так, что по сусекам останется. Да и чего им вообще надо, в возрасте дожития...

Ладно, теперь о новостях, кратко.

- Россия намерена сохранить транзит нефти через Украину в 2023 году

- Прошло три дня забастовки курьеров Яндекса

- МБР «Сармат» практически готова к развертыванию

- Полиция применили слезоточивый газ для разгона манифестантов в 10-м округе Парижа

- В Закарпатской области мужчина пытался незаконно вывезти за границу вертолёт Ка-26. Хорошо не Ка-52...

И - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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