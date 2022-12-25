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Московский листок

Посулы от Яндекса и контрольная закупка от депутатов. Забастовка курьеров - день четвёртый

Опубликовано 25.12.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Посулы от Яндекса и контрольная закупка от депутатов. Забастовка курьеров - день четвёртый

23.12.2022 завершился четвертый день забастовки курьеров. Яндекс.еда реагирует по своей традиционной методике. С одной стороны — сообщения, что забастовки нет, с другой стороны — и рассылка СМСок и обзвон всех, чтобы вытащить хоть еще кого-либо на работу.

По сообщению депутата от КПРФ Сергея Обухова (в интервью Daily Storm) его коллеги по Думе пытались сделать контрольную закупку. Вызвать курьера в Думу. Не получилось. А забастовки нет. Ага.

Впрочем, собственные карты Яндекса, пульсирующие красными пятнами, тоже говорят сами за себя.

Напоминаем, нынешний конфликт начался с того, что Яндекс решил, что курьеры могут бегать подальше (увеличил зону заказа), а получать за это поменьше (уменьшил тариф со 110 до 70 ти).

Также курьеры недовольны тем, что отсутствие зафиксированных трудовым договором трудовых отношений даёт работодателю возможность совершать любое самодурство. Их могут штрафовать и выгонять за что угодно. К примеру, возникли проблемы на пункте выдачи заказов, опоздание – штраф курьеру. Не понравился курьер, например, членством в профсоюзе – заблокировали аккаунт и сказали, что так и было. Не знаем мы такого человека. Да, именно так депутату Сергею Обухову про блокировку аккаунта Алибекова Нургазы (активного члена профсоюза) и сказали.

 

Бастующие курьеры требуют:

1. Вернуть тариф 110 рублей

2. Уменьшить зону доставки до 2км

3. Отменить штрафы (напоминаем, такая норма ответственности запрещена Трудовым кодексом)

4. Добавлять заказы в мультизаказ только по согласованию и платить за них полную ставку (при мультизаказах чаще всего возникают накладки на пунктах выдачи и хотя виноват не курьер – получает штраф он).

5. Ввести дополнительную оплату при ожидании курьером заказа от 20 минут

6. Отменить автоприём заказов (те же проблемы, что и с мультизаказами)

7. Признать «Яндекс.Еда» работодателем и ввести обязательный Трудовой договор

Пока курьеры собираются бастовать с 20-го по 25 декабря. Если Яндекс сделает вид, что не услышал – курьеры в ближайшее время повторят!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
rilivuct написал 25.12.2022 00:12
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