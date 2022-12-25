Безработица. Карусель вахтовиков. Отсутствие больниц и воды. Прелести крупного агробизнеса на юге

Агробизнес наступает по всем фронтам

Мы неоднократно писали про борьбу фермеров юга России против крупного агробизнеса.

Сочи. Генпрокуратура через суд изымает землю у местных фермеров. Официальная причина – земля не используется для сельского хозяйства. Предписание суда – освободить землю, снести постройки, забить скот. Заказчик пока неизвестен.

Станица Григорополисская. Концерн «Продимекс» (крупнейший производитель сахара в России) хочет захватить её земли сельхозназначения. К настоящему времени 11 человек, мешающие захвату, в том числе, избранный народом председатель колхоза Александр Гринев брошены в СИЗО по сфабрикованным делам. Для ареста Гринева, для срыва сельских собраний в станицу периодически выезжали и выезжают отряды полностью экипированного ОМОНа численностью более 100 человек.

Район Динской (Краснодарский край). На земли фермеров ведут наступление бизнес-структуры, связанные с экс-депутатом от ЕДРА, Сергеем Фурса.

Района Калининский (Краснодарский край). Там также активно действует Фурса.

Района Кавказский. В этом случае агрожуликов крышуют депутат от ЕДРА Леонид Терсеннов, а также клан, связанный с экс-судьёй Хахалевой.

Знаменитая Кущёвка. Все знают про клан Цапков. Не все знают, что Цапки сохранили свой агрохолдинг практически полностью. И что вот прямо сейчас сажают в тюрьмы фермеров, посмевших на Цапков пожаловаться (!). Следствие оценивает их действия, как мошенничество и ложный донос.

А сегодня мы говорим о Зерноградском районе (Ростовская область). В этом районе наступление крупного бизнеса уже прошло и прошло успешно. Протест был подавлен при активном участии силовиков. Участие в протесте думской партии (КПРФ) не помогло.

Сейчас всей крестьянской землей владеют «приятные» ребята из «РЗ Агро» и несколько игроков поменьше.

Есть информация о том, что учредители «РЗ Агро» находятся во Франции, но кому это мешает. Вселенская битва добра и зла – это одно, а бизнес – совершенно другое. Бизнес - это святое! Особенно, когда он ведется под крышей главы района Василия Васильевича Апанасенко (самая патриотичная в стране партия Единая Россия).

Карусель вахтовиков

Итак, в настоящее время в районе нет работы. Местные вынуждены уезжать на вахту в другие города.

Агрохолдинги местных не нанимают. Агрохолдинги предпочитают работу с привезенными из других мест вахтовиками. Отметим, что устройство подобных круговоротов вахтовиков в природе достаточно характерно для современного бизнеса. Почему? А это просто удобно (для бизнесменов, естественно).

Если с работником хочется расстаться, потому что он чем-то «не приглянулся», хочет «слишком много» (например, работать в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а не в соответствии с учением Хаммурапи о правильном обращении с рабами). Если есть желание «расстаться» с работником, не выплатив ему долги по зарплате - всё это с вахтовиком провернуть гораздо проще. Оставшись без работы и денег вахтовик автоматически остаётся без жилья. Ему нужно будет срочно ехать домой. Или срочно искать нового работодателя, чтобы получить общежитие (или деньги на съём нового жилья). Времени протестовать, ходить по прокуратурам, трудинспекциям, журналистам у него не будет ни в каком случае.

Нет, конечно, иногда даже иногородние работники могут организовать вполне эффективную кампанию протеста. К примеру, в данный момент (23 декабря 2022 г) в Москве идёт забастовка курьеров, Но в целом - обходиться дурно и незаконно с иногородними гораздо проще и безопаснее, чем с местными.

Отсутствием работы проблемы местных жителей не ограничиваются.

Скот не держать! В интересах населения!

На приусадебных участках практически невозможно держать скот. Откармливать свиней нельзя вовсе. Это общая политика по ряду районов Ростовской области и по Краснодарскому краю. Связана она в первую очередь с заботой о здоровье людей.

Как известно, в свиньях, которые содержатся на отдельных участках, зарождается свиной грипп, африканская чума свиней, а иногда даже метастазы Ктулху. В свиньях, откармливаемых в агрохолдингах (таких как «Степь», «Агрокомплекс имени Н. Ткачева»), такого не происходит никогда. Естественно, автору материала известно, что микробы и вирусу существуют. Однако паразиты гораздо большего размерного класса (некоторые даже в мундир и кресло помещаются с трудом) существуют тоже и периодически их влияние гораздо более губительно.

Корову держать теоретически можно, но купить её можно только у крупного производителя по цене, приближающейся к космической, что делает содержание коровы финансово не особо выгодным. Санитарные чиновники заботятся о вашем здоровье и «спортивной» форме вашего кошелька.

Кур держать пока можно. Но их количество ограничено. Тоже, судя по всему, из заботы о населении.

Больница заморена. Тоже в интересах населения

Почему чиновники, столь трогательно заботящиеся о народном здоровье жителей деревни, допустили практически полную деградацию районной больницы (сейчас там осталось только несколько терапевтов, нет даже хирурга). Как рассказали автору материала - одной из жительниц района пришлось ехать достаточно далеко и платить в коммерческой поликлинике достаточно дорого, потому что в этой больнице некому даже СНЯТЬ ШВЫ.

Почему чиновники, так трепетно относящиеся к свинским чуме и гриппу, так наплевательски относятся к судьбе больницы? Вопрос интересный, но не к автору материала.

Нет машины- ездить не обязательно!

Ещё полностью деградировали дороги. Нет совсем (!) транспорта, только частные маршрутки. Что делает передвижение пенсионеров (не имеющих личного автотранспорта) практически невозможным.

Нет питьевой воды. Виноват СССР!

Ещё одна проблема - вода. Монополист ООО «Водолей» поставляет воду технического качества. На полив ещё сойдет, но пить нельзя от слова совсем, даже домашних животных и кур поить нельзя. Людям приходится покупать бутилированную воду по 100 рублей банка (автор знает, что в крупных сетях дешевле, только вот крупных сетей в данной сельской местности нет).

Местные власти заявляют, что вода скверного качества из–за того, что ПРИ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПЛОХО ПРОЛОЖИЛИ трубы !!!!!!

Менять трубы они отказываются категорически, зато в этом году начали заставлять жителей покупать новые счётчики. По цене в несколько раз, превышающей обычную.

Присоединяемся к тракторному маршу!

В общем, причин для недовольства у людей, мягко говоря, не то, чтобы много, а очень много.

22 декабря 2022 года прошёл сход жителей. Люди из станица Мечетинская, хутора Чернышевка, хутора «Красная звезда», казаки во главе с атаманом Пустоветовым объявили о своем присоединении к готовящемуся Тракторному маршу.

Напоминаем, в настоящее время на Кубани идёт подготовка третьего Тракторного марша.

Первый Тракторный марш (август 2016) привёл к некоторому ослаблению давления на фермеров со стороны крупного агробизнеса. Второй (март 2017) был подавлен силовиками в самом начале.