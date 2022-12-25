Женевские конвенции не распространяются на борцов за свободу

"Сегодня в Донецке под обстрелом были две больницы: травматологическая и железнодорожная. Рядом с железнодорожной больницей - школа но.13. Мне пишут, "Если скажут, что в этих больницах были раненые, то да. Но и гражданские раненые тоже. А среди военных раненых там лежали раненые украинские военнопленные". И ещё:"А теперь представьте, как медперсонал эвакуирует лежачих больных, как вытаскивает людей после операций". Эвакуируют, не разбирая, это гражданские или военные, "свои" или "чужие", - сообщает в своем телеграм-канале Оксана Челышева, финская журналистка.

Современному человеку не обязательно знать, что Женевские конвенции запрещают убивать и раненых военнослужащих. Запрешают бомбить и обстреливать и сугубо военные госпитали, так что в нормальной ситуации вопросы, которые задают люди, возникать, по идее, не должны - никаких больных и раненых убивать нельзя, даже если они одеты в совершенно ненавистные вам мундиры.

Но для украинских борцов за свободу митровое общественное мнение делает исключения - им можно и убивать пленных, у обстреливать медицинские учреждения, да и раненых добивать - тоже разрешается. Ведь российские военные - это орки, а орков убивать можно по-всякому.

Даже римский папа недавно отметил особый статус бурят и чеченцев, так что исключения из общепринятого гуманизма для россиян можно считать нормой для цивилизованного мира. Так было во время Второй мировой войны, так происходит и на третьей...

Но есть и еще один момент, сугубо внутренний - такое впечатление, что военно-полевая медицина в российской армии приказала долго жить вместе с европейским гуманизмом.

Как раненые военнослужащие могут оказаться в гражданской больнице? А где медсанбаты, военно-полевые и эвакогоспитали, санитарные поезда, госпитальные базы фронта и тыла?

Понятно, что никакой военно-медицинской службы в войсках ДНР и ЛНР нет как класса. Но, похаже, что нет ее и в регуклярной российской армии. Как великое чудо сообщается о доставке раненого Рогозина в военный госпиталь в Ростове-на-Дону - через сутки после ранения, при том, что до Ростова от Донецка полтораста верст. И понятно, что никакой организованной системы медицинской эвакуации нет - это все в порядке исключения.

А вообще-то вся система военно-полевой медицины направлена на то, чтобы вернуть в строй максимальное число бойцов. Война надолго, и потери в ней значительные, в том числе ранеными. Неужели военное руководство не заинтересовано, чтобы большинство из них возвращались в строй, а не пополняли ряды инвалидов? Про то, что сами раненые в этом заинтересованы, речи не идет - это очевидно, но их не спрашивают.

Ну и естественно, что размещение раненых в гражданских больницах прифронтовой полосы - это мишень для ВСУ. Договориться с ними о какой-то гуманности не получится. Это в Буденновске с Басаевым и Кизляре с Радуевым миндальничали, договаривались о заложниках и прочее - на Украине снесли бы больницу вместе со всем содержимым. Це ж Европа...

И ведь понятно, что все оказание медицинской помощи в зоне боевых действий должно быть мобильным - и доврачебная, и первая врачебная помощь. А квалифицированную оказывать уже "за ленточкой", где вполне может быть развернуто необходимое количество госпиталей. Речь о дистанции в полтораста-двести километров, смешно просто.

Но на финал совсем не смешно смотреть, как из-за отсутствия нормальной организации медпомощи раненым происходят трагедия за трагедией, которых можно было избежать. И ведь известно, как. Все в учебниках, ничего изобретать не надо.

А.Б.