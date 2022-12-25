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Московский листок

Володин намерен ввести повышенные налоги для предателей

Опубликовано 25.12.2022 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
Володин намерен ввести повышенные налоги для предателей

Покинувшим территорию России гражданам следует отменить любые преференции от государства и повысить ставку налогообложения, соответствующая работа в изменении законодательства уже началась, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье. Вот же какой, даже в воскресенье работает...

По словам Володина, этим людям следует понимать, что жители страны осуждают их решение и расценивают его, как предательство.

Видимо, господин Володин воспринимает словосочетание "Единая Россия" слишком буквально - на всю страну единое мнение, его, Володина.

Я вот никуда не уехал, хотя моя жизнь в стране усилиями партии господина Володина, сильно затруднилась и ухудшилась - взять хотя бы законы Яровой или фактический запрет на профессиональную деятельность.

Но с какой стати я буду осуждать уехавших, если законы моей страны это позволяют? А обстоятельства жизни просто к этому подталкивают?

Вот два товарища, Гудков и Яшин. Один в тюрьме, другой выбрал Болгарию. Мне его осуждать за это?

И вот эти законы приняла для нашей страны Дума под руководством Володина, и силами исключительно партии, которая там царит безраздельно.

И, кстати, согласно Налоговому кодексу, конкретно статьи 3 в части 1 "Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения".

И вот как они, не нарушив собственные законы, намерены ввести одни налоги для хороших и другие - для плохих?

 А.Б.



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