Магазины в России по-прежнему заполнены предметами роскоши, несмотря на введенное Западом эмбарго, сообщает французская радиостанция Radiofrance.

Отмечается, что крупные европейские производители предметов роскоши “бессильны перед многочисленными способами обхода санкций”. В магазинах можно увидеть рекламу товаров из зимней коллекции ведущих западных брендов.

Некоторым кажется, что ограничив поставки роскоши в Россию, Запад наносит ей вред.

На самом деле вред наносят как раз поставки в Россию предметов роскоши!

Ну скажите, что за польза стране от того, что чья-то жена или любовница купит шубку ценой в хорошую квартиру в Бирюлево или автомобиль, за стоимость которого можно было бы приобрести два танка?

Так ведь еще деньги на покупку этих шубки и машинки выведены из оборота, вполне возможно, из производства этих танков или строительства квартир. И деньги эти уйдут туда, на Запад, а вовсе не станут работать на нашу экономику.

Вот вредительство-то в чем!

И чем больше роллс-ройсов и бентли на улицах Москвы, тем меньше танков и ракет на позициях в Донбассе.

И когда вы видите выставку достижений иностранного автопрома на служебной парковке министерства или оборонного предприятия, знайте - ровно настолько меньше выпущено профильной продукции.

А.Б.