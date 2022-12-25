Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество

На самом деле, мы тоже живем по Григорианскому календарю уже больше 100 лет. И Русская церковь, строго говоря, живет по нему же - потому что нельзя жить в обществе и быть свободным от него, сказал как-то Ленин.

Который и ввел как глава советского правительства летоисчисление как во всем цивилизованном мире - от Рождества Христова, а не от даты сотворения мира, которую просто никак не в состоянии подвердить современная наука: если весь мир был сотворен 7 тысяч лет назад, то откуда взялись города Междуречья Ур, Урук, Лагаш, которым на пару тысяч лет больше? Это не говоря уже о мамонтах и прочих динозаврах - они все как-то сами собой завелись задолго до сотворения мира...

Конечно, рождение Христа тоже подвергается сомнению, но тут хотя бы есть понятная дата, и мальчик Иешуа хотя бы мог родиться в семье плотника Иосифа и Марии, и обстоятельства его рождения и жизни по крайней мере могли происходить.

Ну а теперь из-за упрямства церкви в деле исправления дат у нас Обрезание Господне, а именно так изначально праздновался Новый год, произошло за неделю до его Рождества, то есть рождения - видимо, прямо в утробе матери...

А потом мы празднуем еще и Старый Новый год, что вообще повергает в ступор все прогрессивное человечество - младенец Иисус у нас получается дважды обрезан...

И ведь нельзя сказать, что отцы нашей церкви такие уж замшелые люди, эдакие старцы, живущие в землянках... Нет, покупают себе в интернете авиабилеты по Григорианскому календарю, чтобы успеть в Москву на патриарщую службу по поводу Рождества, наступившего после обрезания.

Вот так и живем... Не хотел никого обидеть, с праздником.

А.Б.