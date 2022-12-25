Компания Aurus планирует выпустить 200 внедорожников Aurus Komendant в 2023 году

«Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ», — заявили в Aurus.

Кому-то подобный объем может показаться недостаточным, но для наглядности компания привела статистику продаж Bentley – британского производителя автомобилей класса «люкс», который в 2021 году реализовал в России 256 автомобилей.

В дальнейшем Aurus планирует увеличивать объемы производства.

Технически Komendant построен на Единой модульной платформе от ФГУП НАМИ и оснащен гибридной силовой установкой мощностью 600 л.с., в составе которой трудятся бензиновый турбомотор V8 объемом 4,4 литра и 62-сильный электродвигатель.

Отличная новость!

Хотелось бы теперь узнать про объемы выпуска танков "Армата" в будущем году. Тоже, кстати, на единой платформе - для БМП, БТР и самоходных установок. Про них тоже хотелось бы.

Их, вместе с внедорожниками Aurus Komendant для командного состава так ждут на фронте. Уже давно ждут...

А.Б.