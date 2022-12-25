Говорят, нас ждет зависимость от Деда Мороза

Говорят, Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России - а у нас газифицирован только 71% страны, а целый ряд областей не дотягивают даже до 20%... Интересно, а они от кого зависимы? От Деда Мороза?

Хотя вот в палате со мной тут лежал отставной военный, а теперь фермер в Рязанской области. Говорит, вокруг у них деревни стоят газифицированные, сады от яблок и прочих слив ломятся, а народу нет никого - все сбежали!

Теперь проблема отключить этот газ, чтоб не сгорело всё зимой, когда бомжи станут в брошенных домах греться.

Так и живем...

А.Б.