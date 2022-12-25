Младенец Иисус у нас получается дважды обрезан...

Здравствуйте! Сегодня Запад празднует Рождество, а мы постимся...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Говорят, Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России - а у нас газифицирован только 71% страны, а целый ряд областей не дотягивают даже до 20%... Интересно, а они от кого зависимы? От Деда Мороза?

https://forum-msk.org/material/news/1...

Хотя вот в палате со мной тут лежал отставной военный, а теперь фермер в Рязанской области. Говорит, вокруг у них деревни стоят газифицированные, сады от яблок и прочих слив ломятся, а народу нет никого - все сбежали!

Теперь проблема отключить этот газ, чтоб не сгорело всё зимой, когда бомжи станут в брошенных домах греться.

Так и живем...

Ладно, теперь о новостях, кратко.

- МИД Китая назвал отношения КНР с Россией крепкими, как монолит

- Киев рассчитывает на победу над РФ и возврат Крыма в 2023 году

- Партия «Коммунисты России» предложила сократить новогодние праздники на время спецоперации

- 23 человека погибли в субботу в США в связи с зимней бурей

- Предстоящие праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома"

И - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Женевские конвенции не распространяются на борцов за свободу

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Володин намерен ввести повышенные налоги для предателей

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Предметы роскоши по-прежнему поставляются в Россию вопреки санкциям

https://forum-msk.org/material/news/1...

4. Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество

https://forum-msk.org/material/news/1...

5. Компания Aurus планирует выпустить 200 внедорожников Aurus Komendant в 2023 году

https://forum-msk.org/material/news/1...