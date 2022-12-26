Спасение России якобы принадлежит нынешним коммунистам

В декабре Геннадий Андреевич побеседовал с политическим обозревателем Александром Гамовым. Используя беседу ответил тем, кто обвинил его в том, что он вместе с соратниками развалил СССР. В то время он работал в ЦК КПСС, если можно сказать "работал". Да, он не привык к настоящей работе, привык числиться и получать приличную зарплату. Что конкретно он делал со своими соратниками когда Горбачёв готовил Союз к ликвидации. Он кичится тем, что при Ельцине сохранил коммунистическую партию. Для чего и для кого? Оказывается для себя и своих соратников, которые как и сам лидер ничего за 30 лет так и не сделала для народа. А зачем стране и народу такая партия? Ещё раз читателям напомню, что он в 1996 году получил большинство на выборах президента и снова предал и народ, и страну, и как у него хватает совести говорить, что не причастен к развалу Союза. Причастен бездействием. Оправдываясь перед обозревателем заявил, что наш народ, компартия и большевики совершили 5 выдающихся подвигов, но это не ваши коммунисты и не надо приписывать себе то, что вы никогда ничего для страны и народа не сделали и не сделаете.

Какие же это подвиги по Зюганову? "Спасли российскую государственность", имя ввиду первую мировую войну. Да настоящие коммунисты во главе с Лениным.

"Создали могучую Красную армию".

"Расколотили фашизм".

"Восстановили страну после нашествия фашистов".

"Прорвались в космос и создали ракетно - ядерный щит". И всё это без вашего участия.

Страна переживает кризис. Можно сказать, что кризис охватил Россию с того дня как был ликвидирован Союз. А вот Геннадий Андреевич говорит, что они продолжают спасать Россию. И при этом надо побеждать обязательно, потому что мир наступит только в результате НАШЕЙ победы. Вот мы и работаем на эту победу. А что конкретного они наработали? Возлагали цветочки победителям в ВОВ и проводили бестолковые пробеги над которыми народ смеётся и плачет от бессилия. В этом весь Зюганов и его члены. Они не могли защитить даже депутата КПРФ Н.Бондаренко, у которого в Самарской областной думе отобрали мандат.

13 декабря Г.Зюганов выступил на заседании Госдумы. "Хочу поблагодарить парламентские фракции и руководство страны, которые активно участвовали в мероприятиях, посвящённых 100 - летию образования СССР. В Колонный зал на праздничный вечер - концерт прибыли представители фактически всех фракций". На счёт праздничных вечеров Зюганов дога. Именно в этом он видит сплочение общества о котором пишет статью: "Без сплочённости общества невозможно побеждать". А кто и с кем должны сплотиться? Нищий народ с жирным Зюгановым и его сотоварищами? Но ведь они прячутся от народа. На их вечера и сходняки простому смертному попасть невозможно. Да и это не весь народ.

"В Ленинграде мы провели целую серию очень важных мероприятий. Начиная с Кабинета Ленина, из которого он 124 первых дня Советской власти руководил, спасая нашу державу". А что вы сделали из своего кабинета? Продали страну и народ.

Странный всё таки Зюганов. Он запрограммирован на какую - то бестолковщину. "Затем встретились с лидерами независимых профсоюзов, которые высказывают огромную тревогу, ведь из 12 автомобильных заводов 8 стоят, и надо что - то срочно делать, иначе люди остаются и без работы, и без зарплаты". Почему он говорит "надо что - то делать?" Он должен конкретно предложить программу восстановления заводов и сплотиться с народом, и добиться работы заводов. Что дало ему и другим коммунистам встреча с представителями остановившихся заводов. Вообще ничего, да и он сам через пять минут забыл об этой встрече. А что же дальше? "В Детском и юношеском театре прошёл великолепный вечер - концерт, где были представлены лучшие творческие и художественные силы". "Великолепный " концерт, а рабочие остановившихся заводов сосут лапу, благо зима подошла, как медведи.

"Мы вместе с Жуковым и Мельниковым открыли новый торгово - деловой центр "Хуамин", инициатором создания которого мы стали ещё 15 лет назад". Это для сплочения народа с вами? А в Кемерово при пожаре погибло 22 пожилых человека и это не последний случай. Летом горят леса, зимой склады, офисы, дома, в том числе для престарелых, созданные без участия государственного для выкачивания денег из народа.

"В Нижнем Новгороде на большой конференции в университете имени Лобачевского выступал с прекрасным докладом Афонин. Молодёжь и вся общественность хотели бы знать, что дала людям Советская власть". Вся общественность не хочет знать, потому что она не объединена, вы сами об этом пишите.

В другой газете "Правда" ваши товарищи полностью разделяют вашу политику пишут бессмысленную заметку "Завершился всероссийский автопробег "Моя Родина - СССР". Ниже 4 снимка легковых автомашин без людей, но некоторые с флагами. Но нет выводов от этих бестолковых пробегов. Что они дали народу и стране, в том числе тем рабочим, которые остались без работы в связи с закрытием автомобильных заводов.

Ещё ниже на первой страницы газеты снимки социально - политических протестов за рубежом. Париж богатый город, но толпа огромная и нет зюгановских автомашин. Люди выступают против подчинения США. В Испании медики требуют улучшения труда и зарплаты. А у нас медики всем довольны очевидно поэтому нет их выступлений

Коммунисты через газету учат профсоюзы "как надо защищать интересы человека труда". Но как действовать конкретно ни слова, одна болтология. Закончили заметку так: "Все лекционные и практические занятия семинара были нацелены на подготовку слушателей к грамотной защите интересов современного российского пролетариата. Во - первых в России нет пролетариата, его ликвидировала Росгвардия. А во - вторых так и не было сказано что и как надо добиваться ликвидации беззакония со стороны собственников.

Ещё одна бессмысленная статейка на странице следующей газеты. "Мы защищаем нашу дружбу, нашу историю, нашу Победу и нашу культуру". Много же взял на себя лидер КПРФ. И что, и кого они конкретно защитили? Под историю подложили бомбу, в настоящее время мало кто помнит Победу, Мавзолей - то драпируют в дни праздников и что значит защищаем дружбу и с кем? В стране никакой дружбы нет, она разделена зарплатой и положением. Украина показывает нашу победу, а о культуре и говорить не стоит, одна порнография.