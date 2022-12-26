Путин объединяет русский народ

"Цель Москвы — объединить русский народ", - заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Разделяй и властвуй" — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — сказал российский президент на видео, которое журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

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Вот оно как, Петрович...

Но Москва ведь достигла этой цели еще веке в 18-м, если не раньше. А потом уже объединяла разные нерусские народы - поляков там, финнов, молдаван разных. Последними присоединили к русскому народу, кажется, таджиков. Если не считать галичан и некоторых венгров, этих в ходе Второй мировой присоединили.

А потом стали отсоединять. Сначала поляков и финнов, потом эстонцев с латышами и литовцами, а на финал всех подряд, даже украинцев. Это уже Ельцин постарался, заодно отдав в добрые руки примерно 25 миллионов русских, живших по национальным республикам.

Но это ж разве не Ельцин назначил Путина своим преемником? Разве не ему вручил преемственность своей внутренней и внешней политики?

И восемь лет Путин продолжал эту ельцинскую политику - отдал все зарубежные базы, даже когда Вьетнам и Куба просили слезно этого не делать. Отдал остров Даманский, который прежде обороняли от Китая. Отдал территории в Дагестане Азербайджану, по-тихому, никто даже не заметил...

А потом вдруг - раз! и разгромил Грузию в шестидневной войне. Правда, русских там особо не было, больше осетины и абхазы, но все равно. И, похоже, ему понравилось, поскольку через 6 лет присоединил Крым. Присоединил удачно, понравилось еще больше.

Но вот с донбассом вышло уже не так гладко. До сих пор, в общем, присоединили не весь. Хотя с русскими людьми там все в порядке. Потом Запорожская и Херсонская области, ну там сами знаете, как вышло... Или не вышло. Не уверен, что так и планировалось.

Но это ж все мелочи - русских людей-то по чужбинам еще мается - и не сосчитаешь! На одной Украине сколько, без света и тепла, без отеческого присомтра. Так ведь еще сколько в Европу сбежало - миллионы! Это ж докудова присоединять-то теперь? Аж до самой Испании теперь придется наших людей вызволять с чужбины, с неволи!

А куда деваться? Надо. Не бросишь ведь. Пока куда еще подальше не сбежали от радости такой...

А.Б.