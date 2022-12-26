Верховные Гавнокомандующие Украины и России

Пара моментов на тему того, как командуют вооружёнными силами. Правда, моменты тонкие и дуракам будут непонятны, посему попробую пояснить, в чём будет трудность их понимания.

И президент России (если бы он у России был), и президент Украины по Конституции являются Верховными Главнокомандующими Вооружённых Сил. А что это значит? Что именно президенты обязаны делать, чтобы было понятно, что они добросовестно исполняют эти свои обязанности Верховных Главнокомандующих?

Вот, к примеру, полковник в отставке В. Квачков возмущён тем, что Путин не исполняет обязанности командующего, и требует от Думы за это отрешить Путина должности https://www.youtube.com/watch?v=TWD5QBt8Frw&t=40s. Квачков, как и все в оппозиции России, считает Путина настоящим, посему у Квачкова и претензии к артистам, как к настоящему Президенту России. А кто-то понял, в чём суть претензий Квачкова?

Скажем, подполковник Арестович, на мой взгляд, не понял, о чём говорит полковник Квачков. И это видно из того, что Арестович на сообщение, что дежурного артиста в роли Путина привезли в Минск типа для переговоров с Лукашенко, и на вопрос Фейгина, почему в Минск приехали и Шойгу с Лавровым, не ответил прямо о том, что артистам переговоры вести не разрешают (артисты в роли Путина обязаны быть декорацией, а переговоры на самом деле ведут те, кто артистов туда возит). Арестович начал вешать Фейгину «лапшу на уши» доводами для дураков типа того, что Путин не обязан знать деталей войны с Украиной. А что тогда, в понимании Арестовича, Верховный Главнокомандующий обязан знать и делать? Сам-то Арестович это понимает?

Скажем, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР Сталин оба раза встреч в ходе войны с Рузвельтом и Черчиллем (в Тегеране в 1943 году и в Ялте в 1944 году), настоял на проведении этих конференций в таких местах, чтобы Сталин мог продолжать исполнять свои обязанности Верховного Главнокомандующего. То есть Сталин и на день не мог оставить эту свою должность без исполнения! Даже на день!

И Черчилль с Рузвельтом с его доводами оба раза согласились, хотя сообщали, что им, как главам государств, Тегеран и Ялта для встреч очень неудобны. Однако оба этих государственных деятеля понимали, какие обязанности несёт на себе должность Верховного Главнокомандующего, и они приехали туда, где было удобно Сталину.

Интересно, что по законам СССР Сталин даже номинально не обязан был быть Верховным Главнокомандующим. К 22 июня 1941 года – к войне с немцами - в организационном плане в СССР, казалось бы, всё было готово – и созданы фронты, и фронты объединены в направления, назначены командующие фронтами и направлениями, и уже 23 июня создана Ставка Главного командования Вооружёнными Силами СССР под председательством маршала СССР С.К. Тимошенко. Вот в начале войны этот маршал (действительно талантливый военный) и был Верховным Главнокомандующим РККА. Но через неделю стало понятно, что фронты РККА разваливаются, а Тимошенко на упрёки в потерях стал требовать освободить его от должности. И к 30 июня Сталину, не имевшему никакого военного образования и опыта командования, пришлось непосредственно возглавить РККА, а 8 августа 1941 года его должность официально назвали «Верховный Главнокомандующий». При этом Сталин оставался главой страны и ещё стал и непосредственно министром (наркомом) обороны.

Чем Верховный Главнокомандующий был занят.

Сталин засыпал обычно в 5-6 утра и начинал свой рабочий день в 10-11 утра звонком в Оперативное управление Генштаба, начальник которого начинал делать устный доклад по телефону об обстановке на фронтах на утро, начиная с того участка, на котором шли наиболее напряжённые боевые действия. При этом ему не разрешалось пропускать в своём перечислении ни одного участка, а в составе РККА в начале 1943 года числилось 70 общевойсковых, пять танковых и три гвардейские армии, а каждая армия – это около 100 тысяч человек. Иногда уже во время этого доклада Верховный Главнокомандующий давал какое-то указание для передачи на фронт, которое один из замов начальника управления тут же записывал, а затем оформлял в виде директивы Сталина и отправлял. К 15 часам Оперативное управление Генштаба заканчивало обработку данных с фронта за первую половину дня. Обстановка наносилась на карты, и между 16 и 17 часами начальник Генштаба или его заместитель звонил Сталину и делал второй телефонный доклад. В конце дня, около 21 часа, обобщались новые полученные сведения и к 23 часам начальники Генштаба и Оперативного управления ехали на очный доклад к Верховному по итогам дня. Для каждого доклада последняя оперативная последняя обстановка на фронте наносилась на подробные карты масштаба 1:200 000 (в 1 см 2 км) с отображением каждой дивизии, а при необходимости детализация доходила до показа положения с точностью до полка. Доклад обычно длился долго и заканчивался в 3-4 часа ночи. К докладу готовили проекты различных распоряжений и директив, требовавших подписи Верховного, и он эти команды войскам отдавал.

Могут сказать, что Сталин подписывал мудрые советы своих маршалов, а не собственные решения. А как же! Но сначала отвлекусь на иной аспект работы Верховного Главнокомандующего.

Его противник, Гитлер утверждал: «По своим политическим и военным качествам Сталин превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения».

А присутствующий на Тегеранской конференции министр обороны США Стимсон, записал в дневнике: «Я благодарю господа, что Сталин был там. На мой взгляд, он спас ситуацию».

Давайте я попробую пояснить, почему Стимсон вспомнил Всевышнего.

Дело в том, что в Первую мировую войну Великобритания потеряла убитыми в 6 раз больше, чем США, и теперь премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, всеми силами хотел переложить тяготы войны на СССР и США, посему был категорически против открытия «второго фронта» в Европе – против встречи британской армии в боях со всею немецкой армией. Черчилль всеми силами старался оттянуть начало будущей операции «Оверлорд» - высадки англо-американских войск с территории Англии через Ла-Манш в Нормандию - типа пусть в Европе воюют русские, а с Японией – американцы, а британцы на Средиземном море не спеша будут наносить удар в «мягкое подбрюшье» Европы.

Американцы, вынужденные вести одновременно войну и с немцами, и с японцами, не могли победить Японию без помощи СССР, но СССР не будет оказывать помощь в войне с Японией, пока не победит немцев, да и США надо было бы избавиться от одного из противников, прежде чем браться за второго. Поэтому Рузвельт был заинтересован в операции «Оверлорд» - в скорейшей победе над немцами.

Стимпсон, после обсуждения с Рузвельтом итогов конференции в Тегеране написал: «Если американский президент думал о жизни американских солдат (после сталинского заверения о вступлении СССР в войну с Японией по завершении разгрома третьего рейха президент сказал: «Теперь я спокоен: два миллиона американцев будут живы»), то вождь советского народа думал о жизни своих соотечественников с ещё большей страстью, зная, какое страшное горе утрат пришлось им пережить».

Но продолжу цитату Стимсона о появлении Сталина в Тегеране: «Он вёл себя прямо и решительно и энергично отмёл все попытки премьер-министра увести переговоры в сторону, что порадовало моё сердце. К моменту его прибытия наша сторона была в невыгодном положении. Во-первых, потому что президент достаточно слабо владел ситуацией и влиял на неё довольно бессистемно, а во-вторых, потому, что Маршалл (начальник штаба Вооружённых сил США), на котором лежит вся полнота ответственности, настойчиво пытается в большей или меньшей степени держаться в стороне, поскольку чувствует, что он является заинтересованной стороной. Поэтому первая встреча, проведённая до прибытия Сталина, как можно было понять из протоколов, оказалась довольно обескураживающей, без чётко координированных нашими представителями результатов. Но когда появился Сталин со своим генералом Ворошиловым, они смогли полностью изменить ситуацию, поскольку перешли в наступление, отстаивая необходимость проведения операции «Оверлорд». Они поддержали мысль о проведении вспомогательной наступательной операции на юге Франции и высказались категорически против отвлекающих действий в восточной части Средиземного моря. В конечном итоге Сталин вышел в этот день победителем, а я был в восторге от этого».

Интересно, в США кто-то из военных в восторге от приезда Зеленского и его генералов?

Ну и теперь о том, кто командовал войсками Красной Армии. В книге Дмитрия Шеина «Танковая гвардия в бою» описываются подготовка замыслов к победным боям 1944 года 3-й танковой армии, причём, важно то, что Шеин цитирует документы не для того, чтобы кого-то критиковать. Он просто подробно рассматривает подготовку трёх операций с участием этой армии.

23 февраля 1944 года представитель Ставки маршал Г.К. Жуков и командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Н.Ф. Ватутин представили Верховному Главнокомандующему план операции на Проскуровско-Черновицком направлении. Сталин идею провести эту операцию одобрил, но внёс важное уточнение – обе танковые армии и гвардия должны ударить вместе, а не с разных направлений, как предлагал Жуков:

10 марта 1944 года маршал Жуков представил Верховному Главнокомандующему план наступательной операции фронта на Черновицком и Львовском направлениях.

Сталина этот план не одобрил, для примера, в ответной директиве № 220052 от 11 марта Верховный Главнокомандующий указал:

«На ваши соображения, представленные шифром 10.03.1944 г. за № 7210/ш, Ставка Верховного Главнокомандования указывает:

1. Изменить направление наступления 18-й и 38-й армий, подняв их к северо-западу и нацелив на Каменец-Подольский в соответствии с новой левой разгранлинией фронта, установленной директивой Ставки № 220051.

2. Не ограничиваться выходом левого крыла фронта на Днестр, а форсировать его с ходу, развивая удар на Черновцы с целью занятия этого пункта и выхода на нашу государственную границу.

3. После овладения рубежом Берестечко, Броды, Городище, Бучач продолжать наступление с целью овладеть районом Львов, Перемышль и выйти правым крылом фронта на р. Западный Буг, т. е. на нашу государственную границу, для чего перегруппировку произвести таким образом, чтобы усилить правое крыло фронта.

4. В ускоренном порядке доукомплектовать 3-ю гвардейскую танковую армию Рыбалко с целью произвести перегруппировку сил с тем, чтобы возобновить общее наступление не позднее 20–21.03.1944 г.

5. 11-й танковый корпус остается в резерве Ставки и будет укомплектован во вторую очередь».

И, наконец, 23 июля Г.К. Жуков представил Верховному Главнокомандующему план наступательной операции на Западной Украине в направлении Вислы.

Сталин этот план вообще не принял. В директиве № 220152, которой Сталин ответил на следующий день, говорилось:

«Ставка Верховного Главнокомандования считает ваш план использования танковых армий и кавкорпусов преждевременным и опасным в данный момент, поскольку такая операция не может быть сейчас материально обеспечена и приведет только к ослаблению и распылению наших ударных группировок.

Исходя из этого, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в первую очередь разгромить львовскую группировку противника и не допустить ее отхода за р. Сан или на Самбор, для чего:…».

Обращает внимание скорость, с которой Сталин отвечал – на следующий день!

Благодаря Д. Шеину, у нас получилась случайная выборка из трёх оперативных замыслов Жукова, «прославленного маршала Победы». И только один из них был одобрен Сталиным, кроме этого, Сталин, по сути, и являлся не просто их реальным организатором этих военных операций, но и фактическим исполнителем. Сталин «держал руку на пульсе» им же и задуманных операций, обзванивая командующих фронтами и армиями, доходя до командиров корпусов и внося коррективы в свои планы, если это требовалось, как говорится, «в режиме реального времени». Кстати, из собственно Генштаба практически ничего не выходило в плане текущего руководства боевыми операциями Красной Армии. Руководство боевыми операциями Красной Армии полностью лежало на Сталине, и именно Сталин давал войскам все необходимые указания, причем, повторю, давал очень быстро – «оперативно».

А это требовало непрерывного контроля за положением на фронте. Вот Сталин и общался три раза в день с работниками Генштаба. Звание «Верховный Главнокомандующий», это не аналог звания «Народный артист» - это должность, обязанности которой надо исполнять!

О путине говорить не будем – что толку обсуждать артистов? Но ведь путинские режиссёры в этом плане дебильны до крайности. Готовя этим «Путиным» всякие интермедии и сценки на ТВ, режиссёры могли сообщать в новостные программы, к примеру, что каждое утро «Путин начинает с обсуждение положения на фронтах с начальником Генштаба и начальником Оперативного Управления Генштаба». И хотя бы так можно было бы объяснить, что путин действительно Верховный Главнокомандующий. Но ума и на это у кукловодов не хватает.

И в реальности режиссёры, сочиняя тексты к очередным спектаклям артистов в роли Путина, демонстрируют полный отказ президента от работы Верховным Главнокомандующим. Да, дураки этого не понимают – их успокаивает, когда очередной артист что-нибудь прокукарекует в новостях про «спецоперацию» – дуракам этого достаточно, - но суть остаётся – российские Вооружённые Силы обезглавлены.

Мне скажут, что у ВС России есть блестящие генералы, в конце концов есть перепуганный Шойгу, но это ведь разные должности – ни Шойгу, ни генералы не имеют тех прав, которые имеет Верховный Главнокомандующий, к примеру, они не обладают законодательной инициативой, не могут давать команды правительству. Вот Квачков и указывает, что будь вместо этого мудака человек, исполняющий свои обязанности Верховного Главнокомандующего, он бы, при нехватке сил сразу же объявил бы не «шаг доброй моли» - не уход из-под Киева, - а мобилизацию, не дав отводить войска от Киева – не дав потерять позиции, на захват которых было потрачено столько сил и жизней.

То же и на Украине. Зеленский молодец – и бриться перестал, и футболки армейские носит, и каждый день с народом душевно говорит, и храбро ездит на фронт пиариться, и в Конгрессе США аплодисменты сорвал (последний раз Конгресс стоя аплодировал У. Черчиллю в 1940 году). Не президент, а золото!

Но ВСУ кто командует? Залужный? Так ведь у него, во-первых, нет прав Верховного Главнокомандующего, во-вторых, и Залужный явно метит из генералов в артисты. И все они – и Зеленский, и Залужный - в окружении явственно дебильных рагуль, от которых толкового совета, кроме «послать Путина на х..й», и ожидать не приходится.

И вот эти две безголовые вооружённые силы воюют друг с другом! И кто-то же ими руководит! Кто-то же исполняет функции Верховных главнокомандующих в обоих наших государствах. Кто??

Я об этом всё время пишу. А у вас есть иной ответ?

От редакции: Насчет того, что Зеленский "перестал бриться" - если б он из-за занятости или гигиенических проблем действительно перестал бриться, то сейчас, за 10 месяцев, у него была бы борода лопатой до пупка. А у него небритость вот уже много месяцев одной длины. То есть он ее очень аккуратно подстригает, и это дело хлопотное. Я сам перестал бриться с 1988 года, с Армянского землетрясения, но как видите, никакой бороды лопатой у меня нет - стригу.

И футболки "цвета каки", полагаю, у него чистые каждый день - не может президент вонять нестиранным несколько месяцев бельем. Особенно в Америке, где услуга стирки и чистки одежды входит в стоимость гостиничного номера.

И стиль милитари не он придумал - Фидель Кастро всю дорогу так ходил, все привыкли и никто не удивлялся.

А.Б.