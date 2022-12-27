Итоги и прогнозы

Традиция к концу года подводить итоги прошлого и составлять прогнозы на будущее. И автор этих строк говорит сразу, что не видит радужных перспектив для единороссовской России.

И не мудрено. Коллективный запад полезет в драку в следующем году еще больше, и по поводу так называемой СВО. Потому что, во-первых, Украина жирный кусок сама по себе. Все-таки рынок в десятки миллионов душ с заметным агропромом. Во-вторых, выписано денег в поддержку Киева немало, и западный ВПК должен «освоить». В-третьих, Европа должна подсесть на штатовский газ еще глубже, а ее компании перебраться за океан еще быстрее, и «санитарный кордон» должен стоять колом. И в-четвертых, мировой престиж победителя не последнее дело в рыночно-пиарской экономике, и с соответствующим доверием к валюте и товарам. Так что, можно не сомневаться, конфликт не закончится, а разрастется.

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А вот готов ли Кремль к такому раскладу событий, большой вопрос. К примеру, многие «патриоты» надеются на зимнюю кампанию. Войска группируются и тому подобное. Но и запад имеет весомый козырь в виде вступления Польши на украинскую территорию. Этот вариант не исключен по желанию самой Варшавы; а если и НАТО решит, что Москва побеждает, и надо отвечать, тем более. Да и зимняя кампания будет ли эффективной, - и смотря на прошлые провалы, - уже сомнительно. Так что 2023-й будет тяжелым.

Да даже в целом, мир вступил в эпоху пертурбаций где-то до 2050 года. Разумеется, жизнь не остановится после этого, но основы последующего миропорядка будут заложены в этот период. И автор сомневается, что сырьевая и отсталая Россия, и наподобие царской монархии, выдюжит. По той причине, что армия понадобится на порядок лучше; экономику придется переводить на мобилизационный лад; и патриотический (подлинный) энтузиазм миллионов потребуется непременно. Но откуда этому взяться, если народ страдает от фактической нищеты и коррупции?!.. Риторический вопрос. Если коэффициент Джини расшевелить, говоря образно, но верно, то классовая ненависть попрет наружу.

Путин говорит, в частности, что дополнительная мобилизация не потребуется. Но если поляки войдут в Украину, с какой стати не потребуется, непонятно. Да и янки с румынами могут войти в Молдавию, и правительство Санду со своей антироссийской политикой подводит к этому все ближе и ближе. Британия с США ведут большую работу в Казахстане (там приличный кусок британского капитала), и тревожные признаки появляются то тут, то там. Отношения между Азербайджаном и Арменией будут нагнетаться, к бабке не ходи. Но и сирийско-турецкий узел нестабилен, и весьма. Те же супервыборы в Турции будут в первой половине следующего года, - парламентские и президентские, - и можно ожидать большие неприятности со многих сторон. Но Кремль говорит устами напыщенного до кончиков усов Пескова, что все хорошо, прекрасная маркиза. А почему?.. А покачену. Хочецца.

Нет уж, надо готовиться ко всем вариантам событий, и к самым худшим. То есть, надо создавать организующую и направляющую силу в виде авторитетной российской партии, и могущей заменить единороссов. Пусть не сразу, но все же. Но в том-то и дело, что гигантская проблема нынешней России заключается в отсутствии нормальной оппозиции. КПРФ и справороссы – это не оппозиция. Это актеры, купленные на парламентские оклады, чтобы изображать оппозицию. А вот что такое настоящая оппозиция, подробнее ниже.

***

Классические крайности наблюдаются в лице зюгановцев с мироновцами; и словно в учебнике истории КПСС о критике оппортунизма. Читай соответствующие партийные программы: но для картины маслом, зюгановцы разглагольствуют в целом и общем, а вот с конкретикой большие нелады, и будто умышленно. А вторые, наоборот, разжевывают аж некоторые налоги, но за деревьями не видят леса; или не хотят видеть.

Самое главное, - разница между прошлым и современным Советским Союзом, и что надо исправить в первую очередь, - не видна в программе КПРФ от слова совсем. Некоторые цитаты для достоверности. В программе-минимум написано «— национализировать природные богатства России и стратегические отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан». Но, помилуйте, почти все было национализировано в прошлом Союзе, и даже с верхом. Однако ж не помогло. Или «— установить власть трудящихся, народно-патриотических сил». Ну а, какая власть была-то, инопланетная, что ли?!.. Опять не помогло. Или «— восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство, установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10% дохода семьи, … восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и высшего образования» и так далее и тому подобное. Опять-таки, и плата за ЖКХ была низкой, и бесплатное образование было фактически повсюду. НЕ ПОМОГЛО! А почему?.. А черт его знает. Не программа, а седьмая вода на киселе.

А справороссы называют себя социалистами, – и тут же, на голубом глазу, - признают Совет Федерации, Государственную Думу и прочее буржуазное «разделение властей». Просто нет слов. Социализм они, видите ли, хотят – но соответствующую политическую систему в виде Советов отвергают, и заменяют буржуазной. Полный маразм!

Разумеется, неверно ни то, ни другое. Программа настоящей оппозиционной партии должна содержать следующие пункты. (Допустим, СПРФ, – Социалистическая партия Российской Федерации, - хотя название и организационные детали можно обсудить.) Во-первых, это советские выборы вплоть до уровня трудовых коллективов. Только в таких условиях возможен реальный хозрасчет. Об этом писано-переписано, и поэтому сразу дальше. Но уже явное отличие от прежнего Союза.

Во-вторых, все регионы Советского Союза должны стать равноправными республиками. Суть в развитой республиканской и районной (муниципальной) собственности помимо общенародной. К примеру, получите, что положено по общенародной (федеральной) собственности – но все остальное в местном распоряжении, и с соответствующим распределением по труду. Это уже не наши проблемы, если «центру» чего-то не хватает; или какой-то регион ленится и живет плохо. Пожалуйста, выходите на Верховный Совет, падайте в ножки и доказывайте, - хорошо доказывайте, а то в лоб получите, - что перекачка средств центральным ведомствам или такому-то региону полезна и необходима. А не докажете, никаких ведомственных и местнических перекосов! Все, хватит с нас прошлого волюнтаризма, когда в рамках распухшей союзной собственности ресурсы перекидывались туда-сюда фактически уравнительно.

Следовательно, никакой чересполосицы с мутными статусами областей-краев, – эта чересполосица существует и поныне, но что ожидать и от поганых буржуев, - а нужен равный статус советских республик с четким разделением собственности между союзным, республиканским и районным уровнем. Это позволит хорошо работающим иметь честно нажитое, а отсюда огромный стимул к труду. И вот в чем принципиальное отличие нового Союза от старого.

В-третьих, министерское управление изжило себя. Производительные силы растут стремительно и, если под каждое направление городить министерства, это превращается в чиновничий беспредел. (В единороссовской России чуть ли на самое большое число чиновников на тысячу населения.)

Ах, да, стоит напомнить, что президенты и мэры не существуют при Советской власти. Приходится повторяться по неграмотности нынешней молодежи (буржуи воспитывают их не знающими советские основы намеренно). То есть, избираемый народом Верховный Совет становится высшей властью, который и назначает правительство с судом и прокуратурой; причем президиум Верховного Совета (орган Совета между сессиями) состоит из меньшинства депутатов – а неосвобожденное от основной работы большинство (на обычной зарплате, как и все трудящиеся) может собраться на внеочередную сессию и переизбрать хоть весь президиум, хоть все правительство, хоть суд с прокуратурой. Кстати, суд и прокуратура подчиняются только Верховному Совету и его президиуму, и могут контролировать правительство в любых условиях.

Но все же о структуре самого правительства. Автор говорил об этом, но вопрос достоин пункта партийной программы. А вот уже ленинское правительство имело зачатки кластерного управления, когда ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства) управлял экономикой безо всяких министерств; а Реввоенсовет управлял обороной и мобилизацией точно также. Да, министерства были, а в сталинско-брежневскую эпоху они расцвели пышным цветом, но поэтому первый Союз и стал обюрокрачиваться и тормозиться. Так что каждому овощу свое время. Время поголовных министерств истекло, и они мешают комплексному социально-экономическому развитию.

А именно, советское правительство должно состоять примерно из четырех базовых кластеров с объединяющей канцелярией премьера – это ВСНХ насчет экономики; СНБ (Совет национальной безопасности) насчет силовых структур; Социальный департамент, что видно из названия, и Государственный департамент. Да-да, последний напоминает известную штатовскую структуру… и абсолютно правильно! Что эффективно, то надо перенимать.

С ВСНХ все ясно, и это промышленность с финансами. Огромное преимущество такого кластера в единении индустрии с бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политикой. Никто не спорит, что Центробанк должен наказывать организации за просрочку кредитов, и вплоть до подачи в суд для объявления неплатежеспособности, а отсюда принципиальная крепость рубля. Но то, что банкиры должны быть на побегушках у промышленников, безусловно. Центробанк должен быть обыкновенным отделом финансов; финансы должны быть обыкновенным обеспечением промышленных планов, а не государством в государстве. Впрочем, об этом еще будет разговор.

С СНБ в виде обороны-разведки-внутренних дел-чрезвычайных положений тоже все ясно. Уже СВО показывает теснейшую связь разведки с контрразведкой; и теснейшую связь военных с правоохранителями для контроля завоеванных территорий. А чрезвычайные ситуации показывают связь военной техники со спец режимом территорий, когда те же лесные пожарники работают совместно с военными летчиками и оцеплением полиции. Поэтому весь комплекс подобных вопросов должен управляться одним председателем СНБ, и для оперирования мощностями. Это только капиталисты грызутся, и боятся подобную централизацию. А при социализме председатель СНБ будет и сильным, и под демократическим контролем (смотри выше).

Единый Социальный департамент будет состоять из образования с наукой, медицины и само собой, социального обеспечения. Иначе проблему депопуляции россиян не решить. Продолжение рода, — это не только проблема одной женщины, даже такой выдающейся, как русская, – сколько правильно выбранная профессия с соответствующим образованием и с нормальным семейным бюджетом, поголовная и постоянная профилактика поколений, здоровый образ жизни в связи с образованием и культурой личности, и надежное социальное обеспечение стариков, женщин и молодых. Это именно комплексное явление, должное быть под контролем мощного общественного и государственного деятеля, не пасующего перед промышленниками и силовиками. А наоборот, заставляющего их уважать социальные права трудящихся.

А Государственный департамент, состоящий из масс-медиа, дипломатии, совместных структур и аффилированных общественных организаций, был нужен уже вчера. Хватит заниматься позорной местечковостью – и Россия должна проводить мощные и скоординированные операции по управлению МИРОВЫМ общественным мнением. Ресурсы и таланты имеются для этого, надо лишь организовать.

Вот и выходит, что разговор пошел вроде бы об итогах и прогнозах, а перешел к партийным программам. Но никакой ошибки нет, и все взаимосвязано. Вот российский трудящийся смотрит на нынешнюю «оппозицию», ни хрена не понимающую, что делать и куда вести - и волей-неволей вынужден поддерживать единороссов. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Но если подлинная оппозиция появится в виде СПРФ, – и такая партия знает твердо, что надо хотеть в виде Советского Союза с поголовными республиками, и как надо хотеть в виде эффективного советского правительства, - то общественная жизнь забурлит с соответствующей эффективностью.

Но все же об итогах единороссовского правления. Что тут сказать, они плачевны. Тучные нулевые помахали ручкой - а взамен затянувшаяся СВО, инфляция, низкий МРОТ, хроническая безработица (мизерные заработки большинства россиян — это пародия на работу, маскирующая реальную безработицу). Кстати, а где двадцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест, господа единороссы?!.. То-то же, в одном месте пониже спины. И как финал, депопуляция нации. Численность россиян застряла на одном уровне, хотя прошли десятилетия. Иные страны росли миллионами, а в России топтание на месте. И «Крым наш» не компенсирует эту катастрофу. Это фиговый листок, если по-взрослому.

Теперь о прогнозах. Угроза непосредственной войны с НАТО огромна. Но даже одна киевская хунта будет поддерживаться западом всемерно. Потому что «санитарный кордон» между ресурсной Россией и технологичной Европой – это англосаксонская СТРАТЕГИЯ. Отсюда, кстати, и мировая диверсия насчет Северных потоков. Если уж так позориться, то ради большого куша. И деятелей Вашингтона понять можно. Если удалось дожать первый Советский Союз – почему не дожать Россию?!... Если получилось тогда, может получиться и сейчас, и надо только постараться.

Поэтому автор и не понимает энтузиазм «патриотов» насчет зимней кампании, и еще раз для верности. Ну, даже если союзные войска очистят Донбасс – что дальше?!.. Зеленский расплачется, и подпишет мирный договор на выгодных для Кремля условиях?!... Бред. Большие волнения начнутся в срединной Украине, и с угрозой смены правительства?!.. Бред. Запад перестанет поддерживать Киев, и отдаст на откуп Москве?!.. Бред. Европейцы пойдут штурмом на Брюссель?!.. Бред. Гражданская война начнется между республиканцами и демократами в Штатах, и все к марту?!.. Бред. Поэтому, зимняя кампания окажется успешной или не очень, но ничто не изменится кардинальным образом, и боевые действия продолжатся. А скорее всего, усилятся.

***

Итого. Да, боевые действия идут здесь и сейчас, а предлагаемые мероприятия вроде бы в долгую. Но, во-первых, пока единороссовский режим существует, СВО будет длиться и год, и два, и три по причине изначальной импотенции. Так уж лучше начинать действовать раньше, чем позже. А во-вторых, единороссы не так сильны, как кажется. Утром все надоело до ядреной фени, и народ вышел на демонстрации – а вечером советское правительство уже сформировано, и исправлять ситуацию надо срочно. Партийные программы и пригодятся к тому времени, и подобно хлеб голодному.

Еще раз, фактический год боевых действий показывает любому думающему человеку, что так серьезные дела не делаются. Ситуация вышла из-под контроля единороссов, и первоначальные планы провалены. Жаль только, что это станет очевидным для большинства россиян где-то к середине 2023-го. Когда боевые действия пойдут по второму кругу, и многие протрезвеют. Но на то и публицистическая карьера, чтобы видеть и действовать заранее. Это только в кино упс, и в дамки – а в реальной жизни надо пойти против мещанского течения сначала, а уж потом пожинать плоды.

Вот и посмотрим опять и снова, прав автор или нет. Но пока оный не ошибался по-крупному ни разу, и старожилы сайта знают прекрасно. К примеру, автор говорил на первый день СВО, и когда все истекали шовинистической слюной, что дело затянется как минимум?!.. Говорил, хотя было трудно из-за обвинений в «предательстве». Автор говорил с первых дней, что стратегия сокрушения (вернее, наскока) провалится, и надо делить операцию на две фазы – сначала на донбасскую, а потом на киевскую?!.. Говорил. Все так и получилось, только с позорным отступлением.

Вот и сейчас автор утверждает, что выход только один. Это создание Украинского Фронта с соответствующей инфраструктурой и мобилизацией; это создание СССР для такого фронта; и создание социалистической партии и для такого фронта, и для такого государства. Иначе никак.