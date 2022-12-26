Медведев подвел итоги года - вместо Путина?

"Российская газета", орган правительства РФ, публикует итоги года в исполнении заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева - пространно и полностью.

Заметим, его начальник, глава Совбеза Патрушев никаких итогов не подводит, а президент Путин только что отказался от обязательного по Конституции послания к Федеральному собранию. Правда, откуда-то из Тюмени выступил с не очень внятным заявлением про объединение русского народа.

Зато Медведев не был лаконичен.

"Неизбежная трансформация ждет и большинство международных институтов, которые были созданы за долгие десятилетия. Они изрядно одряхлели и не выполняют своих задач", - заявил зампред Совбеза РФ.

Первое, по Медведеву: "Уже десять месяцев продолжается специальная военная операция, цели которой были изначально обозначены президентом страны В.В. Путиным. Это - защита наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России".

Логика интересная - целью спецоперации была защита соотечественников, которые стали таковыми только в результате спецоперации...

Второе: "Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь - не с кем, не о чем, да и незачем".

В общем, Медведев вслед за Путиным закрыл окно в Европу.

"На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть", сказал Медведев.

Третье: "Блудливые руки англосаксов и других стран, "присягнувших тьме", были коротки даже в самые тяжелые для нас времена. Не выйдет и сейчас".

Итог четвертый: "Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции".

То есть Россия изолировала Запад, а вовсе не наоборот. Это мы отгородились от них, а не они от нас. И нет сомнения в том, что мы им еще покажем...

Итог пятый: "Апокалипсиса пока не будет".

Видимо, вопрос апокалипсиса полностью взят под контроль Администрацией президента РФ.

Там еще есть шестое, но я не понял, про что это.

И главное - "Своих не бросаем!" - стало девизом уходящего года. Особенно это почувствовали жители Херсона.

"Враги России будут повержены! Правда восторжествует! Будущее за нами!", закончил Медведев.

"Враг будет разбит! Победа будет за нами!" - сказал в свое время другой государственный деятель, тоже, как Медведев, некоторое время возглавлявший страну.

"Похожа свинья на коня, только хвост не такой" - есть такая поговорка у наших бывших братьев.

Я уже начал беспокоиться за Путина... Это ж случись что, кто нами будет править и с каким идейным припасом?

Правда, есть еще Пригожин, тоже креативный парень, и тоже из Питера...