Очередная атака на аэродром в Энгельсе

В результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата в Саратовской области на аэродроме «Энгельс» погибли трое военных. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Авиационная техника повреждений не получила.

В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому украинский беспилотный летательный аппарат.

До сообщения Минобороны губернатор Басаргин отрицал всякие повреждения на земле.

Вообще вся история выглядит странно. Впечатление, что официальные лица пытаются не довести информацию до общества, а что-то скрыть от него.

Что за беспилотники у Украины, что они свободно долетают до Саратова, и никакая ПВО их не может засечь?

Что за ПВО, которое сбивает летящий объект так, что обломками убивает сразу троих, а крупногабаритная техника остается целой? При этом вероятность попадания обломков в отдельно стоящего на аэродроме человека крайне мала - но тут попали сразу в троих.

По-моему, нам врут.

А.Б.