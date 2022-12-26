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Московский листок

Следствие ходатайствует об аресте организатора приюта в Кемерово

Опубликовано 26.12.2022 в разделе комментариев 0

пожар кемерово следком
Следствие ходатайствует об аресте организатора приюта в Кемерово

Андрея Смирнова, организатора приюта, где в результате пожара погибли 22 человека, могут арестовать на два месяца.

"Следствие ходатайствует перед Центральным районным судом города Кемерово об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Смирнова Андрея ... По данному уголовному делу на срок два месяца... До 24 февраля 2023 года", – сказал представитель Следственного комитета России.

Смирнов полностью вину признал.

В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, погибли 22 человека.

Сгорел нелегальный дом престарелых

Приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям, региональное министерство соцзащиты в октябре 2021 года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию из открытых источников о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей изымали деньги и банковские карты.

С другой стороны - самое простое, это обвинить во всем организатора приюта. Дескать, ты все делал неправильно, вот и случилась трагедия, отвечай.

Но он-то хоть что-то делал, пытался. А чиновничество наблюдало за его бесплодными попытками, и прикрывало задницу разными бумажками - мы писали, мы сигнализировали...

Хотя, когда надо, чиновничество действует очень оперативно. Значит, не надо было...

А.Б.



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