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Московский листок

Забастовка курьеров. Итоги промежуточной победы

Опубликовано 27.12.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Забастовка курьеров. Итоги промежуточной победы

25 декабря 2022 года была завершена шестидневная забастовка курьеров. Все шесть дней работодатель не обращал на забастовку, ну никакого внимания. Об этом свидетельствуют множество нанятых (извиняюсь, пишущих по чистоте душевной) блогеров и журналистов, все эти шесть дней рисующих картинки того, как хорошо живут и как не бастуют курьеры. И как работодатель не обращает на забастовку внимания. Помните классическое – «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!» Отметим, что яндекс карты, показывающие доступность курьерских услуг, эти шесть дней так и светились багровым «от безразличия». В итоге Яндекс.Еда пошла на уступки.

«Помимо того, что мы обеспечили себя высокими кэфами на работу в новогодние праздники, мы добились и других уступок от Яндекса: введён "умный таймер" - время для прибытия на все точки маршрута увеличено минимум в два раза, некоторые штрафы снижены, в разных городах минимальная оплата за доставку одного заказа, либо гарантированная оплата за час были также увеличены до требуемых курьерами размеров, но не абсолютно везде» - по сообщению Рабочего Союза Курьеров.

Это хорошо, но полной победой это назвать ещё нельзя. Напоминаем, начиная забастовку курьеры потребовали:

1. Вернуть тариф 110 рублей (раньше был тариф 110 рублей, Яндекс в одностороннем порядке уменьшил его до 70 ти — А.З.)

2. Уменьшить зону доставки до 2 км (Яндекс в одностороннем порядке увеличил зону. В незнакомой местности курьер, естественно, работает медленнее, а в снег и дождь пользования навигатором вообще затруднено. Опоздал – штраф. Заказчик отказался взять остывший заказ – штраф ещё больше)

3. Отменить штрафы (напоминаем, такая норма ответственности запрещена Трудовым кодексом)

4. Добавлять заказы в мультизаказ только по согласованию и платить за них полную ставку (при мультизаказах чаще всего возникают накладки на пунктах выдачи и хотя виноват не курьер – получает штраф он)

5. Ввести дополнительную оплату при ожидании курьером заказа от 20 минут

6. Признать «Яндекс.Еда» работодателем и ввести обязательный Трудовой договор (отсутствие Трудового договора позволяет работодателю чудесить во весь рост — в одностороннем порядке влёгкую ухудшать оплату и условия труда, облагать штрафами, вообще блокировать яндекс-аккаунт не понравившегося курьера, а потом заявлять, а так и было, мы этого человека вообще не знаем)

7. Отменить автоприём заказов (те же проблемы, что и с мультизаказами)

«Наша борьба будет продолжаться, пока Яндекс не выполнит наши основные требования. Я призываю всех курьеров по всей России присоединяться к нам. Вступить в наши ряды и в дальнейшем бороться вместе. Мы создали этот профсоюз почему? Что бы после этой забастовки не расходиться, а в будущем остаться вместе и помогать друг другу. Мы будем бороться, пока их не победим!» - заявляет лидер забастовки курьеров Яндекс.Еда Нургазы Алибеков (https://vk.com/rwp_rwp?w=wall-49023139_161937).



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