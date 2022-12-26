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Московский листок

А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой

Опубликовано 26.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Вот вчера было западное Рождество, а теперь канун Нового года... Я уже писал об этом. И что-то изменилось?

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

 

А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой.

Вот девушку изнасиловали неким неживым предметом. Трое суток дружно бухали, не приходя в сознание, а потом кто-то куда-то что-то засунул. Может, хотел в холодильник поставить, да обмишулился...

Теперь вот обвиняют в изнасиловании. Она ж не хотела, просто сказать уже не могла.

Вот как интересно живут люди!

 

Ладно, теперь о новостях, кратко.

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И - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой
А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда полово...
26.12.2022
Полный Делягин N 59
Полный Делягин N 59
24.12.2022
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