Здравствуйте! Вот вчера было западное Рождество, а теперь канун Нового года... Я уже писал об этом. И что-то изменилось?
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой.
Вот девушку изнасиловали неким неживым предметом. Трое суток дружно бухали, не приходя в сознание, а потом кто-то куда-то что-то засунул. Может, хотел в холодильник поставить, да обмишулился...
Теперь вот обвиняют в изнасиловании. Она ж не хотела, просто сказать уже не могла.
Вот как интересно живут люди!
Ладно, теперь о новостях, кратко.
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- Двоим фигурантам дела о поджоге военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт
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И - подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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