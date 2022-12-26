Здравствуйте! Вот вчера было западное Рождество, а теперь канун Нового года... Я уже писал об этом. И что-то изменилось?

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой.

Вот девушку изнасиловали неким неживым предметом. Трое суток дружно бухали, не приходя в сознание, а потом кто-то куда-то что-то засунул. Может, хотел в холодильник поставить, да обмишулился...

Теперь вот обвиняют в изнасиловании. Она ж не хотела, просто сказать уже не могла.

Вот как интересно живут люди!

Ладно, теперь о новостях, кратко.

- Старший научный сотрудник академии военных наук предложил использовать против ВСУ ракеты «Сатана»

- Двоим фигурантам дела о поджоге военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт

- В ЕС признали незаконность расторжения контракта Финляндии с Росатомом

- Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году

- Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA

- Москвичей предупредили о 9-балльных пробках вечером 26 декабря

И - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Путин объединяет русский народ

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Очередная атака на аэродром в Энгельсе

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Медведев подвел итоги года - вместо Путина?

https://forum-msk.org/material/news/1...

4. Следствие ходатайствует об аресте организатора приюта в Кемерово

https://forum-msk.org/material/news/1...

5. Сербия пережила атаку боевым отравляющим веществом