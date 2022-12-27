Медведев возглавит как бы "оборонку"

Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК), на которую назначил Дмитрия Медведева. Согласно опубликованному указу, первый заместитель наделен правом самостоятельно проводить заседания ВПК вместо председателя.

Все дружно подумали о преемничестве, тем более, что сигнал был подан сутками раньше.

Медведев подвел итоги года - вместо Путина?

Ну и, разумеется, припомнились аналогии из предыдущих исторических периодов, от РВС Троцкого до ГКО Сталина, переформатированного после войны в Совет обороны СССР и просуществовашего до самого 1991 года.

Действительно, подобный военно-промышленный орган в странах советского типа обычно возглавлялся главой государства (и правящей партии), и по сути являлся главным титулом первого лица, олицетворяя контроль за армией, спецслужбами и оборонно-промышленнным комплексом.

Но в СССР был и полный аналог нынешней ВПК - Военно-промышленная комиссия при Совете министров СССР, которую возглавлял один из первых замов Совета министров. И тут не надо считать это снижением роли и статуса - после прихода к абсолютной власти Н.С.Хрущева роль важнейших структур была как бы специально "понижена" - например, госбезопасность превратилась в КГБ при Совете министров СССР - всего лишь, то есть по сути даже не министерство, а госкомитет. Но предсовмина в тот период был сам Хрущев, то есть он оставлял лично за собой контроль и за госбезопасностью, и за ВПК!

Естественно, Л.И.Брежнев возглавлял Совет обороны СССР лично, а ВПК при Совмине курировал все "брежневские" годы Л.В.Смирнов, выходец из Днепропетровска (что было важно в брежневский период), бывший директором Днепропетровского машиностроительного завода (Южмаш), позже выросший до зампреда Совмина СССР.

В 1985-1991 году Совет обороны возглавлял М.С.Горбачев, он же его и ликвидировал. ВПК при Совмине все эти годы возглавлял Ю.Д.Маслюков, он же курировал эту комиссию и в 1998-99-м годах.

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Существующий состав ВПК при Совмине вдохновляет мало - по сути, в него входят силовики, то есть заказчики. От исполнителей только трое: Мантуров в ранге вице-премьера по ВПК, но не возглавляющий ее; Лихачев как глава "Росатома" и Чемезов как глава "Ростеха". Очень непонятно, что и как они могут решать без исполнителей? По принципу испорченного телефона Мантуров будет ставить задачу перед профильным министерством или ведомством, а оно как-то станет исполнять и как-то отчитываться перед Мантуровым, а высокие заказчики станут спрашивать уже с него. Получая в ответ некоторую растерянность.

Естественно, во главе такой структуры Медведев не сможет ничего решать, да он в этом и не слишком компетентен, мягко говоря. Где "президент Митя" и где оборонное производство?

Та же история с Росатомом: в сталинский период, конкретно в августе 1945 года под "атомный проект" в рамках Совета обороны СССР был создан "Специальный комитет", так он и назывался, и вот он и стоит за созданием советской атомной бомбы и прочим. А в рамках ВПК есть что-то подобное?

По сути получается новый комитет силовиков, своего рода дубль Совета безопасности. Только в Совбезе Медведев подчиняется Патрушеву, а в ВПК только Путину.

А если что-то случится с Путиным, то новое назначение Медведева ясности не прибавляет. Да, наверно, судьба власти будет решаться не по тому, как расселись бояре, а у кого хрен толще. тот и пан...

Анатолий Баранов