Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Сербии сообщили о приведении ВС страны в боевую готовность

Опубликовано 27.12.2022 в разделе комментариев 0

победа война
В Сербии сообщили о приведении ВС страны в боевую готовность

Вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Вооруженные силы страны по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича, приведены в высшую боевую готовность.

Ранее начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович заявил, что ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия сложная и требует присутствия военных республики вдоль административной линии между автономным краем и центральной частью страны.

Власти самопровозглашенного Косово также перевели вооруженные силы в состояние полной боевой готовности.

Ранее минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент в размере до одной тысячи сербских полицейских и военных.

Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов.

Косовские сербы в ответ 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.

Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается пока мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой
А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда полово...
26.12.2022
Полный Делягин N 59
Полный Делягин N 59
24.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сдавайте валюту! (1)
Украина уже готова отдать Россию под суд (1)
В Сербии сообщили о приведении ВС страны в боевую готовность (0)
Медведев возглавит как бы "оборонку" (5)
Итоги и прогнозы (0)
Забастовка курьеров. Итоги промежуточной победы (0)
А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой (0)
Следствие ходатайствует об аресте организатора приюта в Кемерово (2)
Очередная атака на аэродром в Энгельсе (12)
Медведев подвел итоги года - вместо Путина? (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss