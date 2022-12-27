В Сербии сообщили о приведении ВС страны в боевую готовность

Вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Вооруженные силы страны по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича, приведены в высшую боевую готовность.

Ранее начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович заявил, что ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия сложная и требует присутствия военных республики вдоль административной линии между автономным краем и центральной частью страны.

Власти самопровозглашенного Косово также перевели вооруженные силы в состояние полной боевой готовности.

Ранее минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент в размере до одной тысячи сербских полицейских и военных.

Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов.

Косовские сербы в ответ 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.

Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается пока мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках.

А.Б.