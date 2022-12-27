Украина уже готова отдать Россию под суд

В понедельник украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".

Генсек ООН Антониу Гутерреш ответил, что готов к посредничеству в вопросе проведения саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, в том числе России.

"Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником", - отметили в офисе генсека ООН.

Такое чувство, что никакого мирного саммита ни в конце февраля, ни позже не будет...

А.Б.