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Московский листок

Украина уже готова отдать Россию под суд

Опубликовано 27.12.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украина уже готова отдать Россию под суд

В понедельник украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".

Генсек ООН Антониу Гутерреш ответил, что готов к посредничеству в вопросе проведения саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, в том числе России.

"Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником", - отметили в офисе генсека ООН.

Такое чувство, что никакого мирного саммита ни в конце февраля, ни позже не будет...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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10да написал 27.12.2022 10:06
Сначала все участники антипутинской коалиции распишутся на стенах Кремля. Благо места предостаточно и намного больше чем на рейхстаге. Потом будет трибунал над российскими военными преступниками. Потом Россия отдаст все ядерное оружие. Точнее уже не Россия, а государства на месте России. Потом наступит мир до появления следующего идиота желающего стать царем мира.
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