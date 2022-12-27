Сдавайте валюту!

Жители Запорожской области смогут обменять украинские гривны на рубли в банках региона в течение трех месяцев, до 1 апреля.

Об этом сообщил председатель правительства региона Антон Кольцов. После 1 января оборот украинской валюты в Запорожье прекращается. С 1 января использовать гривну также перестанут в Херсонской области.

«После 20 января эти акты приниматься уже не будут… »,— пояснил Антон Кольцов.

Согласно распоряжению правительства Запорожской области, с 1 января 2023 года все цены в регионе будут представлены только в рублях. Сейчас курс гривны в Запорожской области составляет 1,25 руб.

Что-то я не понял. Что, у жителей Запорожской области есть какое-то поражение в правах, касаемо наличной валюты?

Почему необходимо обменять гривны в определенный срок и непременно на рубли, а не на доллары или юани? И почему только по фиксированному и явно не слишком выгодному курсу?

Вот сейчас на Яндексе курс гривны к рублю в Москве 1,85. И менять можно как угодно. А можно не менять вовсе.

Почему же для граждан России в Запорожской области какие-то другие правила?

А.Б.