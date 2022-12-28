Евреи массово побежали в Израиль

В 2022 году в Израиль репатриировались около 70 000 человек, примерно половина из них — из России, следует из данных Еврейского агентства. Число евреев-мигрантов выросло более чем в два раза относительно 2021-го и оказалось максимальным за 23 года.

По данным «Сохнута», 37 364 человека прибыли в Израиль из России. Еще 14 680 с Украины, 1993 — из Белоруссии.

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И что же такого произошло за эти 23 года, что Путин у власти в России? Или это совпадение?

Опять же, если кто-то настолько не одобряет политику Путина, что готов терпеть политику Неианьяху, то почему 14 с половиной тысяч выехало с Украины? Если в пропорции к общему населению, то доля такая же, как и в России. Так ведь и из Белоруссии тот же процент от общего населения.

По данным агентства, до этого массового выезда в России проживало 150 тысяч евреев, на Украине 43 тысячи. То есть опять пропорция отъехавших на Украине даже больше - из РФ уехал каждый четвертый еврей, а с Украины - каждый третий.

При этом никакого государственного антисемитизма ни там, ни здесь нет. Скорее, наоборот. И отношения с государством Израиль скорее хорошие, а то и очень хорошие.

Может быть, евреи боятся войны? Но нет, в Израиле вероятность попасть на войну куда больше, это даже не вероятность, а гарантия.

Вывод один - евреи не хотят участвовать именно в этой войне, причем как с той, так и с другой стороны. Пожалуй, с украинской даже больше.

При этом до 24 февраля, за все 8 лет войны на Донбассе никакого особого бегства евреев не отмечалось с обеих сторон. То есть мотив борьбы за независимость донбасских республик, как и мотив "антитеррористической операции" всех более-менее удовлетворял. Но что-то резко поменялось именно в 2022-м году.

А.Б.