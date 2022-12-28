Херсон уже под Украиной, а в Москве все ждут ответа из херсонской администрации.

Взрыв ненависти вызывают у меня российские бюрократы.

Я совсем недавно очень высоко оценивала сами тексты указов и разъяснений о порядке получения российского гражданства жителями ЛНР, ДНР и новых территорий.

Указ 440 по упрощенному порядку получения российского гражданства ВСЕМИ жителями Украины не оставлял ни малейших зазоров, куда мог бы влезть запретительный раж российского чиновника.

Специально указано, что достаточно миграционной карты, и она уже является основанием признания легальности пребывания беженца в России, даже требование о необходимости регистрации по месту пребывания снято специальной оговоркой – в случае отсутствия регистрации документы подаются по МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ.

Меня вполне устроили и разъяснения МВД о порядке получения российских паспортов жителями новых территорий.

Там прямо указано, что эти жители ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ РФ после проведения референдума,

«Со дня принятия в Российскую Федерацию (30 сентября 2022 года) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, граждане Украины, постоянно проживавшие на этот день на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей или ранее постоянно проживавшие на указанной территории, а также их НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации….»

Вот дети и стали первыми жертвами безумия чиновников.

В тексте разъяснения есть подпункт, в котором разъясняются подтверждения того, что дети действительно проживали на указанных территориях.

Все знают, что в свидетельстве о рождении нет никаких отметок о прописке. И вот в разъяснении приводится перечень документов – выписка из домовой книги, справка ВГА и прочие, которые подтверждают, что ребенок действительно там проживал.

И никого уже не убеждает невнятная приписка в конце пункта – «Документы представляются при их наличии…»

Т.е штампа в паспорте о регистрации родителя достаточно для получения паспорта родителя, а вот у ребенка должен быть еще документ.

Вы с ума там сошли? Где может получить такую справку беженец из Авдеевки или Херсона?

Где должен взять домовую книгу беженец из Мариуполя?

И возникла отвратительная ситуация – родители уже граждане России,…а ребенку его не дают, хотя он, как и его родители АВТОМАТИЧЕСКИ после референдума, уже признается гражданином РФ.

И некоторые умные чинуши предлагают родителям оформлять гражданство ребенку, уже по гражданству родителей.

Но тогда возникает море проблем, связанных с необходимостью иметь регистрацию в России и еще масса надуманных преград.

И кстати, если кто-то думает, что такой чиновничий беспредел происходит в отдаленных глухих местах по безграмотности паспортных служб, то это ошибка.

Последняя жалоба на эту ситуацию пришла из…Москвы, из отделения МФЦ на проспекте Вернадского.

Там послали запрос….в Херсон о наличии у ребенка прописки по Херсону.

Херсон уже под Украиной, а в Москве все ждут ответа из херсонской администрации.

Нужно прекращать этот абсурд.