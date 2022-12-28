Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники.

Одна из эвакуировавшихся в Россию помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, пожила некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на самой латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет.

Вообще-то власти Латвии не имели никакого права ни арестовывать, ни тем более выдавать Украине эту женщину.

Во-первых, она не совершила никакого преступления перед Латвийской республикой.

Во вторых, она не совершила ничего, что в Латвии могло бы считаться преступлением - работа помощницей председателя сельсовета таковым деянием точно не является.

В третьих, в Латвии не предусмотрено такого чудовищного наказания за работу мелким чиновником в России, а на Украине ее могли и приговорить к смертной казни - то есть Латвия не имела права выдать человека в страну, где ему грозила смерть. Нельзя, грубо говоря, выдавать человека в страну, где его могут посадить на кол.

Но, как видим, основополагающие пункты международных законов о правах человека в современной Европе не работают, во всяком случае, в отношении граждан России.

Люди, будьте бдительны, писал Юлиус Фучик, тоже жертва евроинтеграции.

А.Б.