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Московский листок

Киев осудил на 15 лет за сотрудничество с Россией выданную Латвией херсонскую чиновницу

Опубликовано 28.12.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
Киев осудил на 15 лет за сотрудничество с Россией выданную Латвией херсонскую чиновницу

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники.

Одна из эвакуировавшихся в Россию помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, пожила некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на самой латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет.

Вообще-то власти Латвии не имели никакого права ни арестовывать, ни тем более выдавать Украине эту женщину.

Во-первых, она не совершила никакого преступления перед Латвийской республикой.

Во вторых, она не совершила ничего, что в Латвии могло бы считаться преступлением - работа помощницей председателя сельсовета таковым деянием точно не является.

В третьих, в Латвии не предусмотрено такого чудовищного наказания за работу мелким чиновником в России, а на Украине ее могли и приговорить к смертной казни - то есть Латвия не имела права выдать человека в страну, где ему грозила смерть. Нельзя, грубо говоря, выдавать человека в страну, где его могут посадить на кол.

Но, как видим, основополагающие пункты международных законов о правах человека в современной Европе не работают, во всяком случае, в отношении граждан России.

Люди, будьте бдительны, писал Юлиус Фучик, тоже жертва евроинтеграции.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вот бы всех этих из РФ выслать
Кукукнутый написал 28.12.2022 11:51
Тудуй.
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