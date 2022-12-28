УПЦ не смогла продлить договор аренды главного собора Киево-Печерской Лавры

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел , что с 1 января 2023 года священнослужителям УПЦ закроют доступ в Трапезную церковь и главный собор лавры – Успенский.

Представитель Украинской Православной Церкви в очередной раз обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не повторять 1917 год и прекратить движение законопроектов, касающихся запрета канонической Церкви.

Ну, если УПЦ вместе с киевской администрацией продолжает бороться с Советской властью и коммунизмом, то туда и дорога.

Хотя напомню: именно Советская власть провозгласила независимость церкви от государства - до революции главой РПЦ был православный царь, и церковь была по сути государственной.

Не нравится независимость от государства? Продолжайте молиться о даровании Украине православного царя. Он вам вернет Трапезную.

Но все же любопытно: на Украине, оказывается, церковные здания находятся у церкви не в собственности, а в аренде. Хотя совершенно очевидна принадлежность этой собственности церкви.

Кстати, весь комплекс Киево-Печерской лавры имел адрес по улице Мазепы, который был 12 ноября 1708 года предан анафеме русской церковью (позже эту часть улицы Мазепы переименовали в Лаврскую). И платить аренду деньгами, на которых изображен все тот же Мазепа.

По-моему само по себе это издевательство, и не стоило его терпеть столько лет. Хотя... Янукович тоже был прописан на этой улице.

Вот и плоды столь странно понятой толерантности.

А.Б.