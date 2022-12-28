На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации.

С такими заявлениями Киев выступает периодически, но это невозможно по уставу ООН. Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 устава, а для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.

Но в целом такие призывы - это намеренное разрушение ООН, в котором Украина обладает правами страны-основателя исключительно благодаря Сталину, который настоял, чтобы у СССР был не один, а три голоса в организации - еще один старейший член ООН это Белоруссия.

Но сегодня. приняв законы о декоммунизации и дерусификации, для Киева вполне логично было бы и с гневом отвергнуть "совковое" наследство - в том числе и членство в ООН, продавленное столь ненавстным им Сталиным.

В конце концов, ООН на треть как минимум - это наследие коммунистического режима, и выход из этой организации Украины прямо вытекает из закона о декоммунизации.

А.Б.