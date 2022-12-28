Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украина требует исключить Россию из ООН

Опубликовано 28.12.2022 в разделе комментариев 1

война оон
Украина требует исключить Россию из ООН

На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации.

С такими заявлениями Киев выступает периодически, но это невозможно по уставу ООН. Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 устава, а для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.

Но в целом такие призывы - это намеренное разрушение ООН, в котором Украина обладает правами страны-основателя исключительно благодаря Сталину, который настоял, чтобы у СССР был не один, а три голоса в организации - еще один старейший член ООН это Белоруссия.

Но сегодня. приняв законы о декоммунизации и дерусификации, для Киева вполне логично было бы и с гневом отвергнуть "совковое" наследство - в том числе и членство в ООН, продавленное столь ненавстным им Сталиным.

В конце концов, ООН на треть как минимум - это наследие коммунистического режима, и выход из этой организации Украины прямо вытекает из закона о декоммунизации.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
гнида написал 28.12.2022 11:42
Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 устава
.
Россия в ст.23 не упоминается.
по уставу исключить действительно невозможно поскольку ее не принимали но можно выгнать.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда половой
А люди живут насыщенной жизнью, даже иногда полово...
26.12.2022
Полный Делягин N 59
Полный Делягин N 59
24.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отставят ли главу МИД Германии за резкую антироссийскую риторику? (0)
Украина требует исключить Россию из ООН (1)
УПЦ не смогла продлить договор аренды главного собора Киево-Печерской Лавры (0)
Киев осудил на 15 лет за сотрудничество с Россией выданную Латвией херсонскую чиновницу (1)
Евреи массово побежали в Израиль (5)
Херсон уже под Украиной, а в Москве все ждут ответа из херсонской администрации (3)
Сдавайте валюту! (11)
Украина уже готова отдать Россию под суд (10)
В Сербии сообщили о приведении ВС страны в боевую готовность (3)
Медведев возглавит как бы "оборонку" (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss