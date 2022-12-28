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Московский листок

Отставят ли главу МИД Германии за резкую антироссийскую риторику?

Опубликовано 28.12.2022 в разделе комментариев 0

германия война мид
Отставят ли главу МИД Германии за резкую антироссийскую риторику?

В Германии обсуждают заявление главы МИД страны Анналены Бербок о том, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны.

Свое заявление глава МИД Германии сделала в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Может, и правда невозможны?

Хотя известно, что политики говорят как правило не то, что сами думают, а то, что от них желают услышать.

Румыния, как и большинство бывших восточноевропейских стран, занимает резко антироссийскую позицию, куда более резкую, чем страны "старой" Европы. Причин много, тут и территориальные потери еще времен Второй мировой войны, и нереализованные амбиции ядерной державы при Чаушеску, и неслучившееся поглощение Молдавии и образование антирумынского по сути анклава в Приднестровье. Есть и скрытые мотивы, например, пиратский апгрейд советской военной техники, выходу которого на широкие внешние рынки препятствует Москва.

Естественно, слова старого союзника еще по гитлеровской коалиции упали на благодатную почву.

Естественно, в случае системного ослабления России, Румыния получит серьезные преференции. Ядерной страной, конечно, не станет, тут против еще и США, но получить от Украины Северную Буковину и проглотить, наконец, Молдавию вполне реально.

А Анналена Бербок, похоже, немного перестаралась, пытаясь угодить союзнику. Всерьез стоит вопрос об отставке.

Или наоборот - о повышении по службе...

А.Б.



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