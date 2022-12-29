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Московский листок

"Ваша земля - на кладбище, два на один"

Опубликовано 29.12.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Ваша земля - на кладбище, два на один"

27 декабря 2022 года в Ростове-на-Дону прошла встреча депутата госдумы от КПРФ, первого заместителя председателя фракции — Коломейцева Николая Васильевича с представителями кубанских станиц Кавказского района Краснодарского края Николаем Маслом (станица Дмитриевская) и Олегом Петровым (станица Казанская). По результатам встречи будут составлены депутатские запросы.

Отметим, что причина встречи достаточно стандартна для Кубани – отъём у фермеров земли. Герои-рейдеры тоже достаточно традиционные для Кубани - представители самой честной и патриотичной в стране партии. Официальные причины изъятия – очень внезапно выясняется, что фермеры владеют землей и ведут свое хозяйство незаконно. В станице Дмитриевской процессом управляет депутат от «Единой России» Леонид Терсенов, который прославился ПУБЛИЧНЫМИ высказываниями про отъём земли: «Большие хозяйства, которые бюджет создают и фермеры, половина из которых вообще не платит налога!» и "Ваша земля — на кладбище, два на один" (https://www.youtube.com/watch?v=BfSuvW2K0S).

Станица Казанская. Проблема та же — отъём земли. Участвует тот же Терсенов. Его поддерживает ещё один представитель самой патриотичной в стране партии — Виталий Очкаласов. Как известно из классиков — настоящий патриотизм базируется на идеях крови и почвы. Что касается любви к почве, то забирать землю, на которой фермеры ведут хозяйство, господин Очкаласов очень любит. Ценит Очкаласов и кровь. Особенно родную. А именно — его сын дважды провоцировал ДТП со смертельным исходом ему (сыну) ничего за это не было. Понятно, что административные связи отца к этому не имеют отношения. Отец сына просто любит.

С комментариями на тему «местная полиция ничего не делает» категорически не соглашусь. Делает. Ещё как делает. Только когда надо. Так, полевой стан Олега Петрова в станице Казанской 28 марта 2017 года должен был стать точкой старта Тракторного марша на Москву. В итоге — визит полиции, многочасовой шмон в доме, СИЗО.

Петров провёл за решёткой три с половиной месяца. В итоге правоохранителям, всё-таки, пришлось его выпустить. Но уже после Тракторного марша (на котором Петров был очень нужен товарищам и не нужен жуликам из агрохолдингов и правоохранителям).



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