Светлая память пусть останется

Позавчера, ближе к вечеру, умер Евгений Яковлевич Гаткин, хирург, профессор, ветеран боевых действий, мастер спорта СССР по самбо, сделавший очень много для популяризации нашей национальной борьбы - наверно, не меньше 20 книг написано им...

Мне, конечно, неловко называть по имени и отчеству человека, котрорый для меня в последние 45 лет был просто Женей, но теперь он уже история - история медицины, история спорта, история Москвы, наконец... Так что Евгений Яковлевич.

Когда-то мы не только учились во Втором мединституте, но и тренировались вместе - в студенческой команде, позже, после вуза, в спортокмплексе "Малахит", когда-то очень известном в столице, а теперь закрытом.

Женя был старше, он окончил медучилище, поработал на "скорой" и отслужил на Балтийском флоте - тогда моряки служили по три года. Для матроса, а на флот брали в основном парней рослых, он был странно мелок и весил всего 62 килограмма, самый легкий вес в самбо. Но работал над собой он самоотверженно, и был потрясающим атлетом, комком отлично натренированных мышц... Бороться с ним было трудно. Я обычно проигрывал.

Неоднократный чемпион и призёр первенств и чемпионатов Москвы по борьбе самбо и дзю-до. Неоднократный чемпион и призёр Всесоюзных турниров, неоднократный чемпион и призёр МГС «ФиС», «Динамо», «Буревестник». Чемпион IV спартакиады Минздрава СССР 1978 года. Судья республиканской категории.

"Стать мастером рукопашного боя можно только ежедневно упражняясь. Лучшего успеха, при прочих равных конечно же, достигнет тот, кто лучше тренируется, сочетая физическую подготовку с изучением теоретических положений системы, и конечно же нужен опытный наставник, который даст необходимые установки и проследит за тем, чтобы подопечный правильно дозировал нагрузку."

Е.Я.Гаткин. "Все о самбо".

***

Помните, не называя имени, я рассказывал о тренере, который смертельно больным продолжал тренировать мальчишек - его в зал уже вносили... А последнюю свою тренировку он провел в понедельник, за день до смерти. Настоящий сенсей. Кстати, "народный тренер".

И еще один нюанс - как специалист по реабилитологии Евгений Гаткин пробовал применять тренировки по самбо и дзю-до в восстановительной терапии детей-инвалидов. Борьба как вид спорта очень физиологична, это древнейший вид спорта, в основании которого лежат очень естественные и физиологичные двигательные стереотипы, используя которые можно добиваться физического восстановления.

Не знаю, будет ли теперь эта работа иметь какое-то продолжение.

"Начинать тренироваться конечно же предпочтительнее с детства, лет с девяти-одиннадцати. Тогда базовые двигательные навыки приобретут характер стереотипов. Другими словами, выработается условный рефлекс адекватно отвечать на какие-то типичные действия противника".

Е.Я.Гаткин. "Все о самбо".

***

За четыре дня до смерти он захотел встретиться, часов пять, наверно, мы проговорили в его двухкомнатной квартирке на первом этаже на улице Героев Панфиловцев - некоторые вещи умрут вместе со мной, что-то ляжет в основу материала, который вы сейчас читаете. О человеке, очень немало сделавшем для людей, для города, для страны, наконец.

Видимо, он что-то предчувствовал, хотя что там... По его оценке жить ему оставалсоь не больше года (как выяснилось, гораздо меньше). Он весил 47 килограммов, у него были частично парализованы и руки, и ноги. Он ходил с трудом, с костылем. Не мог самостоятельно обуться и с большим трудом справлялся со столовыми приборами. Но с мозгами по-прежнему справлялся очень хорошо - мыслил остро, реагировал мгновенно.

А сейчас спрошу - меня ведь читают и смотрят депутаты и Мосгордумы, и муниципальные - не стоит ли увековечить память этого человека? Здесь в Северном Тушино, где неназванных переулков и "проектируемых" проездов полным-полно? Ведь человек и родился здесь, еще в городе Тушино, и всю жизнь тут прожил... И клуб "Звягинец" создал в честь еще одного великого тренера-самбиста, еще военного поколения.

***

"Среди всех этих очень уважаемых мной людей я хотел бы выделить Георгия Николаевича Звягинцева – моего первого учителя, много сделавшего для развития самбо. Более трех десятилетий будучи тренером, он воспитывал для армии крепких, закаленных воинов, а затем спортсменов сборной страны, знающих все тонкости этого вида спорта. О нем писали статьи и книги не только в нашей стране, но и за рубежом.

«Орденские планки Звягинцева. Двенадцать правительственных наград. Во время войны сражался в Донбассе, под Москвой. При освобождении Наро-Фоминска был тяжело ранен: семь осколков попали в грудь. Два из них врачи так и не смогли извлечь. Был под Сталинградом, на Курской дуге. Закончил войну в Вене лейтенантом.

Пока дошагал от Березины, где начинал войну, до австрийской границы не раз сказал «спасибо» спорту. На Березине взял первого «языка». А было это так.

– Переправились втроем через реку, подошли к деревне, – рассказывает Георгий Николаевич. – Один остался для страховки у околицы, мы вдвоем двинулись дальше. Вдруг видим: сидит гитлеровец – здоровый такой. Спортсмен, наверное. Если борец, думаю, то наверняка тяжеловес. Сам-то я никогда выше полулегкого веса не поднимался. Улучив момент, рванулся к фашисту и свалил его на землю приемом самбо. Тут мой товарищ подоспел. Пока возились с «языком», еще один верзила-гитлеровец выскочил. Кинулся он на меня, да не рассчитал. Сбил я его: лежит – не шелохнется. Подхватили мы «языка» и скорее к реке.

Как выяснилось позже, уже после войны, этим верзилой оказался эсэсовец Гесслер – специалист по джиу-джитсу. Со своим другом Фогелем – первым «языком», добытым Звягинцевым, он долгое время отрабатывал все приемы защиты и атаки. Они были одними из лучших специалистов джиу-джитсу в Германии. А на Березине Гесслер узнал, что такое самбо… Георгий Звягинцев на фронте лично взял в плен около двух десятков гитлеровцев.

О школе Звягинцева в 60-х – 70-х годах прошлого столетия хорошо знали за рубежом. Даже японские тренеры, постигшие, кажется, все тонкости дзюдо – родоначальницы самбо, – и те, приезжая в Москву, всегда в первую очередь интересовались соревнованиями, в которых участвовали воспитанники Георгия Николаевича.»

Е.Я.Гаткин. "Все о самбо".

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По широте интересов и объему сделанного Е.Я.Гаткин, пожалуй, прожил не оджну, а сразу несколько жизней.

На сайте 9 Детской клинической больницы.

Гаткин Евгений Яковлевич. Врач-детский уролог-андролог, доктор медицинских наук.

1983 г.- окончил 2-ой Московский государственный медицинский институт имени Н.И. Пирогова по специальности "Педиатрия".

Повышение квалификации по специальности "Детская хирургия", "Детская урология-андрология". Срок действия сертификата: по специальности «Детская урология-андрология» до 19.11. 2025 г., по специальности "лечебная физкультура и спортивная медицина" до 21.12.2025 г.

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Клинико-экспериментальное обоснование эндобронхиальной лазеротерапии гнойного трахеобронхита в хирургии лёгких у детей».

С 1997 года работает в должности старшего научного сотрудника отдела неотложной и гнойной хирургии ФГУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздравтехнологий». Детский хирург высшей категории. Сертификаты по детской хирургии, массажу (лечебному и спортивному), хирургической эндоскопии.

С 2010 г. Руководитель клиники современных медицинских технологий медицинского холдинга МЕДЭП.

Автор 132 научных работ, имеет 1 авторское свидетельство, 6 патентов на изобретения и 48 рационализаторских предложений. Занимается вопросами квантовой медицины и криохирургии. Член Российской ассоциации "Квантовая медицина", зам. директора по научно-методическим вопросам Научно-образовательного учреждения "Институт квантовой медицины".

Я далек от квантовой медицины очень сильно, знаю только что в командировке в Чечне, в госпителе в Гудермесе Евгений Яковлевич обработку раневого канала при помощи лазерного луча, и имел очень обнадеживающие результаты по заживлению. Кто не знает, проблема заживления огнестрельных ран - это серьезно, эти раны всегда инфицированные и всегда плохо заживают. Не знаю, оформил ли Гаткин это свою работу как статью или иобретение. Просто не знаю.

Знаю, что во время нападения на Гудермес группировки Хаттаба пришлось им туго, и Жене случилось даже на время отложить скальпель и взять в руки автомат. А потом, после боя, - массовое поступление раненых. Медсортировка, срочные операции...

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Да, и как тренер по самбо Е.Я.Гаткин внес вклад и в подготовку сотрудников МВД.

Не только теоретическую, но и вполне практическую.

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Да в общем, интересная жизнь получилась у Жени Гаткина. Получилась жизнь. Много хорошего сделал людям, много, что после себя оставил - нет, не "материальных активов". Память оставил хорошую и светлую. Мог бы прожить подольше, но уж так сложилось. И то сказать - дай бог каждому... И в войнах участвовал, от Приднестровья до Чечни, и чемпионом Москвы был, кстати. Все ж знают, что Путин был чемпионом Ленинграда - это круто, а Москва ведь еще круче... И в медицине состоялся, и книг написал немало.

Еще раз спрошу - господа депутаты, и даже некоторые из вас - товарищи, конкретно мои товарищи! Как насчет того, чтоб в Северном Тушине появился какой-нибудь переулок Евгения Гаткина? Это хорошо, что мы у себя сохраняем память Лациса, Донелайтиса, Райниса. Первый буду против, если кто-то решит тут что-либо переименовывать из "соображений политической целесообразности". Но... Пусть у нас след останется и от нашего, поблизости от нас прожившего свою жизнь нашего земляка и товарища!

Давайте подумаем на сей счет. Хорошо подумаем.