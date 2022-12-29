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Московский листок

Мэр города разоблачил Деда Мороза

Опубликовано 29.12.2022 в разделе комментариев 0

новый год елка
Мэр города разоблачил Деда Мороза

Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ.

"Мэр города Лебедин, что на Сумщине, Александр Бакликов написал обращение в СБУ из-за новогоднего праздника в местной школе, на который пригласили Деда Мороза", — говорится в публикации.

Сообщается, что градоначальник назвал детский утренник советско-пропагандистским шабашем и счел неприемлемым визит Деда Мороза в школу во время "войны с Российской империей, которую ведет Украина уже восьмой год".

Бакликов сохранил скриншоты сайта школы, где были опубликованы фотографии детей с навестившим их Дедом Морозом, призвал провести проверку и дать оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского горсовета, а также установить организаторов и участников детского праздника, уточняется в материале.

***

В принципе, такое примерно может случиться и в российском каком-нибудь городе. Но мэр этого города получит репутацию конченого мудака, и рано или поздно от такого кадра попытаются избавиться.

А на Украине - нормально.

И в этом большая разница...

А.Б.



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