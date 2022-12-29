Дело экс-депутата как повод к разгрому остатков оппозиции

Следователи проводят обыски в семи регионах по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) про фейки о российской армии, сообщает «РИА Новости».
Собеседник ТАСС сообщил, что с обысками пришли к основателю платформы «Выдвижение» Михаилу Лобанову.
Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что следственные действия проходят по месту жительства экс-муниципальных депутатов Владимира Залищака и Сергея Цукасова.
Цукасов сказал РБК, что не знает о деле Пономарева и о причине обыска. «Пришли в 6 утра, сломали замок двери в тамбуре, хотя мама готова была открыть. Постановление об обыске она не сфотографировала. Вещи при обыске не изымались. Составлен протокол, в котором расписалась мама и понятые. Мой статус и дело, в связи с которым обыск, в протоколе не указаны», — сообщил он.
Цукасов опытный юрист, и небрежность в оформлении документов дела, конечно, бросилась ему в глаза. На самом деле для суда это является основанием для прекращения дела вообще, но это смотря для какого суда.
Но вообще выглядит как "слушали начальника транспортного цеха"... Какой смысл в доразгроме остатков муниципальной оппозиции в Москве?
Илья Пономарев получил гражданство еще из рук президента Порошенко, для чего, по законам Украины, должен был выйти из гражданства РФ. Совершенно очевидно, что в Россию он уже никогда не вернется, и никто никогда сюда его не выдаст. Какой смысл в этом деле? Только один - привлечь по этому делу других людей, здесь, в России.
А надо ли это сейчас делать?
А.Б.
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Странгуляционная бардовая полоса написал 29.12.2022 11:57
Не любит он Родину!!
А ведь есть на России ребята которые не загрязнили свою честь и предпочли поднарную голодную жизнь на российской зоне, сытой колбасной жизни на Западе.
Взять хотя бы Карамурзу или еще лучше Яшина. Вот этот Яшин предпочел сесть в тюрягу, но остаться на Родине, а его бывшая любовница - Ксюшка Собакачак (которую было дело он долбил у себя на хате) побоялась остаться на России и свалила в Израиль. И зря свалила, ведь совесть ее замучает и будет она локти кусать, но будет уже поздно!