Дело экс-депутата как повод к разгрому остатков оппозиции

Следователи проводят обыски в семи регионах по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) про фейки о российской армии, сообщает «РИА Новости».

Собеседник ТАСС сообщил, что с обысками пришли к основателю платформы «Выдвижение» Михаилу Лобанову.

Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что следственные действия проходят по месту жительства экс-муниципальных депутатов Владимира Залищака и Сергея Цукасова.

Цукасов сказал РБК, что не знает о деле Пономарева и о причине обыска. «Пришли в 6 утра, сломали замок двери в тамбуре, хотя мама готова была открыть. Постановление об обыске она не сфотографировала. Вещи при обыске не изымались. Составлен протокол, в котором расписалась мама и понятые. Мой статус и дело, в связи с которым обыск, в протоколе не указаны», — сообщил он.

Цукасов опытный юрист, и небрежность в оформлении документов дела, конечно, бросилась ему в глаза. На самом деле для суда это является основанием для прекращения дела вообще, но это смотря для какого суда.

Но вообще выглядит как "слушали начальника транспортного цеха"... Какой смысл в доразгроме остатков муниципальной оппозиции в Москве?

Илья Пономарев получил гражданство еще из рук президента Порошенко, для чего, по законам Украины, должен был выйти из гражданства РФ. Совершенно очевидно, что в Россию он уже никогда не вернется, и никто никогда сюда его не выдаст. Какой смысл в этом деле? Только один - привлечь по этому делу других людей, здесь, в России.

А надо ли это сейчас делать?

А.Б.