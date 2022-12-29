Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев признал, что России вряд ли удастся победить США в информационной войне.

По его словам, американские специалисты завербовали молодежь с Украины, которая сутками напролет ведет информационную войну, получая за это 300 долларов ежемесячно.

Это правда. но не вся.

Сначала в России убрали от СМИ всех специалистов по ведению информационных компаний, заменив их малограмотной публикой из глубинки, приехавшей "завоевывать Москву".

Затем ликвидировали сами площадки, на которых могла бы вестись какая-то информационная работа - к началу СВО Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры закрыл доступ к тысячам ресурсов, в том числе, кстати, и к нашему ФОРУМу.мск.

А потом с кляпом во рту они начали "информационную войну".

Хотя для начала тот, кто хочет выиграть информационную войну никогда не называет ее так, даже не намекает на какую-либо тенденциозность в подаче или освещении материала.

И второе - пропагандист всегда соавтор кампании, и никогда не тупой исполнитель, иначе это не работает. Формула "ты начальник, я дурак" здесь не работает в принципе.

В общем, еще до начала кампании ее не проиграли, ее грамотно слили. Или неграмотно.

А.Б.