Сенатор Клишас вспомнил про конституцию

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным и нереализуемым предложение конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд СВО.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции.

"Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Интересно, а когда антиконституционность кого-то в России осстанавливала?

У нас само образование нынешнего государства связано с расстрелом парламента и отменой конституции в 1993 году.

У нас совсем недавно внесены масштабные поправки в Конституцию РФ, которые напрямую противоречат статьям, внесенным в несменяемую часть основного закона.

У нас прямо сейчас идет СВО, которая никак не прописана в конституции, и прошла "частичная мобилизация", которая тоже в понятные конституционные рамки не вполне вписывается.

Так почему не ввести какую-нибудь "частичную конфискацию" имущества и денег?

Допустим, вернулся ты из-за рубежа, отсидел, сколько положено за антиправительственную пропаганду, и пожалуйста, пользуйся своим имуществом. Не вернулся - извини, будет пользоваться тот, кто этого больше достоин... Кто отсидел, искупил кровью...

А.Б.