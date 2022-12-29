Министерство обсуждает способы оплаты краденого

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовит законопроект о принудительном лицензировании программного обеспечения компаний, которые прекратили работу в России, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина и другие источники.

"Правительство "прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств", — поясняется в статье.

Законопроект, с одной стороны, позволит декриминализировать нелегальное использование зарубежного софта в России, а с другой — запустит механизм его принудительного лицензирования.

Предполагается, что российские клиенты будут перечислять оплату на спецсчет и эти средства будут переводиться правообладателям по первому требованию.

Кстати, таким же образом можно декриминализировать и изнасилования.

Добросовестный насильник оформляет в МФЦ брак в одностороннем порядке, и в случае обращения изнасилованной стороны этот брак может быть легализован, а акт изнасилования будет переведен в категорию первой брачной ночи.

А.Б.