"Мы тебя с крысой в клетку посадим и конечности купируем"

С интересом читаю реплики с Украины - вся страна сидит без света, а местная пропаганда строчит без перервыва на пописать (https://forum-msk.org/material/news/18112411.html). Или у них свои генераторы стоят, или сами они ближе к Канаде, чем к Полтаве.

Пишут про "изнасилования детей, женщин, стариков"... Что, прямо вот и стариков? Надо еще добавить кур и домашнюю скотину. У нас так принято, у орков.

"Сейчас сидят без света тепла!!! Есть причины ненавидеть все советское."

И все им почему-то мешает Советская власть. Вот Ленин им свет отключил, а Сталин канализацию.

Ну так все электростанции на Украине построила Советская власть, ни до, ни после ни одного киловатта электроэнергии не ввели. Так что логично в рамках десоветизации и декоммунизации снести всю эту коммунистическую энергосистему.

"К детям из херсонского роддома уже не придут ни Дед Мороз, ни Санта-Клаус."

Так роддома тоже Советская власть ввела, до того в сене рожали, потом приплод в подол - и до хаты.

И водопровод Советская власть. И канализацию. Трамваи, троллейбусы. Метро закопать.

Оставить сады с вишнями, курей и девок с большими сиськами - тех, что с мелкими, декоммунизировать безжалостно.

Все жду, когда в рамках декоммунизации начнут сносить АЭС. Цикаво буде...

Только не надо думать, что я что-то имею против украинцев и Украины. Наоборот. Я люблю Украину, и страшно переживаю от того, что там происходит. Но вот против идиотов с куриными мозгами - имею. От них все и беды...

А.Б.