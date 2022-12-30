Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий «позитивно оценивать действия России», пишет сайт Верховной Рады.

Pакон запрещает распространение информации о действиях России, которая, с точки зрения украинских властей, является недостоверной, как и «исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России с целью их популяризации». Закон также запрещает все медиаресурсы России.

Новый закон расширяет полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который получит право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, штрафовать все медиа, без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней, отменять регистрацию печатных СМИ.

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Зачем?

Ну что с того, если кто-то в Киеве похвалит Москву за что-то, что и в самом деле достойно похвалы?

Еще недавно у Киева было одно важное пропагандистское и идеологическое преимущество - "свобода лучше, чем несвобода", как сказал когда-то Медведев, но забыл.

Но сейчас со свободой на Украине покончено куда круче, чем в России. Оппозиционные парти не просто запрещены, они изгнаны из парламента, поставлены вне закона...

А теперь вот и свобода слова приведена к уставу внутренней службы. Некоторые вещи вообще нельзя обсуждать, например, переговоры с Россией о мире.

И на всё одно оправдание - на нас напали, и нам теперь все позволено.

А ради чего помирать-то?

А.Б.