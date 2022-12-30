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Московский листок

"Артемьев? А это кто?"

Опубликовано 30.12.2022 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино москва костина
"Артемьев? А это кто?"

Нет, он так не сказал. Но я прямо слышу, как говорит. Думаю, он и вправду не знает... 

Умер несколько часов назад Эдуард Николаевич Артемьев. Великий советский и российский композитор. В новостях — ужесточение наказаний для иноагентов, открытие «Меги» после пожара, индекс оливье... 

ТАМ русскую культуру не отменяли, брехня это. Её отменили здесь. 

А сейчас послушайте, просто послушайте: 

https://www.youtube.com/watch?v=QQz1cP0SAh8

***

Эдуард Николаевич Артемьев (30 ноября 1937, Новосибирск, РСФСР, СССР — 29 декабря 2022, Москва, Россия) — советский и российский композитор. Народный артист Российской Федерации (1999). Герой Труда Российской Федерации (2022). Четырёхкратный лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993, 1995, 1999, 2017). Лауреат Государственной премии РСФСР (1988). 

Артемьев написал музыку более чем к 200 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Среди них — три фильма А. Тарковского: «Солярис» (1972), «Зеркало» (1975), «Сталкер» (1979), фильмы Н. Михалкова, А. Кончаловского и В. Абдрашитова. 

Последней его работой будет предстоящий фильм Никиты Михалкова «Шоколадный Револьвер», и после этого он планировал прекратить творческую деятельность.



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