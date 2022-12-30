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Московский листок

Путин засекретил воровство чиновников

Опубликовано 30.12.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Путин засекретил воровство чиновников

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — указано в документе.

***

Вообще-то публикация деклараций чиновников о доходах, расходах и сведений об их имуществе носит исключительно антикоррупционный характер. И что, теперь коррупция отменяется "впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов"?

Что такого случилось или может случиться, если Иван Иваныч, замещающий государственную должность где-то в Якутии, откуда три года скачи, а все равно до Украины не доскачешь, опубликует, сколько в этом году украл, и сколько из украденного потратил и на что? Какие сведения почерпнет враг из этого? Чем это помешает отразить наступление ВСУ на купянском направлении?

Да, я понимаю, что доходы и расходы, допустим, генерала Криворучко необходимо скрыть от вероятного и невероятного противника, особенно, если доходы в России, а расходы в США (это чисто теоретическое предположение). Но ведь сокрытию подлежат теперь доходы и расходы вообще всех чиновников, которые обогащаются совершенно независимо от хода СВО.

Таким макаром открывается прямая выгода от превращения СВО в столетнюю войну...

А.Б.



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