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Московский листок

Перспективы авиапрома на новый год весьма туманны

Опубликовано 30.12.2022 в разделе комментариев 1

самолет авиапром
Перспективы авиапрома на новый год весьма туманны

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок начала серийного производства самолета МС-21 с российскими двигателями - производство начнется с 2025 года.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что первые шесть среднемагистральных лайнеров МС-21 должны быть поставлены в авиакомпании в конце 2024-го. Раньше он не успевает отлетать всю программу испытаний и получить сертификат.

Теперь, видимо, успеет позже, как это всегда бывает. Суперджет тоже остается без отечественных двигателей, да его по сути еще и нет - тоже все на этапе испытаний.

После начала боевых действий на Украине от сотрудничества с РФ отказались главные мировые производители — американский Boeing, европейский Airbus, бразильский Embraer и канадский Bombardier. Совместный проект с Китаем CR-92 также развивается неудовлетворительно.

Но и собственные проекты, как видим, тормозят.

А почему, собственно, не реанимировать старые советские успешные проекты, от Ил-18 до Ту-334? Если нам на внешних рынках все равно не конкурировать ни с кем, то для внутренних авиалиний очень даже годные проекты, проверенные. Разговоры на эту тему шли, но потом как-то закончились ничем.

Ну да ладно, Санта Клаус вон тыщу лет на оленях летает, и ничего...

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Значит с 2025 года
Кукукнутый написал 30.12.2022 11:22
Увеличится взлеты и падения. Ну да нам не привыкать.
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