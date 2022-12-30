Перспективы авиапрома на новый год весьма туманны

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок начала серийного производства самолета МС-21 с российскими двигателями - производство начнется с 2025 года.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что первые шесть среднемагистральных лайнеров МС-21 должны быть поставлены в авиакомпании в конце 2024-го. Раньше он не успевает отлетать всю программу испытаний и получить сертификат.

Теперь, видимо, успеет позже, как это всегда бывает. Суперджет тоже остается без отечественных двигателей, да его по сути еще и нет - тоже все на этапе испытаний.

После начала боевых действий на Украине от сотрудничества с РФ отказались главные мировые производители — американский Boeing, европейский Airbus, бразильский Embraer и канадский Bombardier. Совместный проект с Китаем CR-92 также развивается неудовлетворительно.

Но и собственные проекты, как видим, тормозят.

А почему, собственно, не реанимировать старые советские успешные проекты, от Ил-18 до Ту-334? Если нам на внешних рынках все равно не конкурировать ни с кем, то для внутренних авиалиний очень даже годные проекты, проверенные. Разговоры на эту тему шли, но потом как-то закончились ничем.

Ну да ладно, Санта Клаус вон тыщу лет на оленях летает, и ничего...

А.Б.