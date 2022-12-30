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Московский листок

Британские депутаты предпочитают погорячее

Опубликовано 30.12.2022 в разделе комментариев 0

британия секс
Британские депутаты предпочитают погорячее

Членов парламента Великобритании предположительно заметили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, сообщает британская газета Times.

В британском правительстве считают, что если представители недружественного государства (наверно, России, кого ж еще) получат фотографии или иные доказательства вызывающего поведения парламентариев, это может обернуться для страны большой проблемой.

А я вспомнил фильм, как британского премьера под угрозой шантажа принуждают под веб-камеру вступить в половые отношения со свиньей.

Поражает концовка: ну, жена, понятно, от него ушла, свинью пустили на колбасу, а дальше все как обычно. Как будто ничего и не произошло.

А уж контакты с проститутками навряд ли кого-то приведут в замешательство. Даже если они и оплачены из бюджета.

Относительно наших, по-моему, никто даже и не парится. Все ж понимают, кто ж согласится-то, если за бесплатно...

А.Б.



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