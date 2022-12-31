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Московский листок

Украинцы все же взорвут Запорожскую АЭС

Опубликовано 31.12.2022 в разделе комментариев 2

война атомная бомба
Украинцы все же взорвут Запорожскую АЭС

Обстрел Запорожской АЭС со стороны Украины повлек за собой отключение резервной ЛЭП, сообщило МАГАТЭ. 

"Резервная линия электропередач на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом", – сказано в опубликованном на сайте агентства заявлении гендиректора Рафаэля Гросси.

По данным МАГАТЭ, в текущий момент электроэнергия, необходимая для охлаждения реакторов и поддержки иных функций ядерной безопасности, на станцию поступает по единственной внешней ЛЭП на 750 кВ.

***

Мне кажется, уже пора успокоиться насчет ЗАЭС. Украинцы ее рано или поздно взорвут, судя по их настойчивости. Вернее, она взорвется сама, когда система охлаждения реакторов перестанет получать энергопитание.

Ну и что?

Человечество уже дважды переживало взрыв ядерных реакторов, в Чернобыле и на Фукусиме. В первом случае пострадали Украина и Белоруссия, во втором только Японские острова.

Географическое положение ЗАЭС, ниже по течению Днепра и южней Донецкого кряжа, не даеть большого рска распространения заражения на Белоруссию, в основном пострадают Запорожье, Кривой рог и густонаселенных территории этого украинского региона. С российской стороны потребуется отселение Энергодара и, возможно, Днепрорудного. Но ущерб с российской стороны будет не так велик.

И не надо никаких спасательных работ, героизма ликвидаторов и прочего - есть открытая реакторная зона, и ладно. Можно даже отвести войска на безопасное расстояние. И пусть господин Гросси мобилизует своих украинских друзей на подвиг. Можно наблюдать с безопасной дистанции.

А что еще поделаешь? Ничего.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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111да написал 31.12.2022 01:12
А.Б. После таких статеек реально возникает вопрос --- почему Кремль еще не взорван, почему Баранов и ему подобные живы?.
...
Запорожскую АЭС постоянно обстреливают российские твари. Все реакторы мы уже заглушили. А российские твари расположили втяжелую военную технику в мащинных залах ЗАЭС....
Вобщем российские твари они везде твари.
Очень скоро вас тварей сгонят с ЗАЭС.
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(без названия)
ййййй написал 31.12.2022 00:38
После чернобыля вроде все было переосмыслено и приняты всякие там меры безопасности. Так что вряд ли возможен такой бабах, как с чернобылем. Что-то там расплавится в активной зоне, стечет, куда запланировано для аварийных ситуаций -- в общем, придет в негодность, но никаких вулканических выбросов быть не должно.
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