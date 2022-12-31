Украинцы все же взорвут Запорожскую АЭС

Обстрел Запорожской АЭС со стороны Украины повлек за собой отключение резервной ЛЭП, сообщило МАГАТЭ.
"Резервная линия электропередач на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом", – сказано в опубликованном на сайте агентства заявлении гендиректора Рафаэля Гросси.
По данным МАГАТЭ, в текущий момент электроэнергия, необходимая для охлаждения реакторов и поддержки иных функций ядерной безопасности, на станцию поступает по единственной внешней ЛЭП на 750 кВ.
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Мне кажется, уже пора успокоиться насчет ЗАЭС. Украинцы ее рано или поздно взорвут, судя по их настойчивости. Вернее, она взорвется сама, когда система охлаждения реакторов перестанет получать энергопитание.
Ну и что?
Человечество уже дважды переживало взрыв ядерных реакторов, в Чернобыле и на Фукусиме. В первом случае пострадали Украина и Белоруссия, во втором только Японские острова.
Географическое положение ЗАЭС, ниже по течению Днепра и южней Донецкого кряжа, не даеть большого рска распространения заражения на Белоруссию, в основном пострадают Запорожье, Кривой рог и густонаселенных территории этого украинского региона. С российской стороны потребуется отселение Энергодара и, возможно, Днепрорудного. Но ущерб с российской стороны будет не так велик.
И не надо никаких спасательных работ, героизма ликвидаторов и прочего - есть открытая реакторная зона, и ладно. Можно даже отвести войска на безопасное расстояние. И пусть господин Гросси мобилизует своих украинских друзей на подвиг. Можно наблюдать с безопасной дистанции.
А что еще поделаешь? Ничего.
А.Б.
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111да написал 31.12.2022 01:12
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Запорожскую АЭС постоянно обстреливают российские твари. Все реакторы мы уже заглушили. А российские твари расположили втяжелую военную технику в мащинных залах ЗАЭС....
Вобщем российские твари они везде твари.
Очень скоро вас тварей сгонят с ЗАЭС.
ййййй написал 31.12.2022 00:38