Нет, с первого раза мы полностью не вымрем

В праздничные дни положено писать что-то духоподъемное. Однако же, не получится. Как давно уже не получаются серьезные темы — все не ко времени, все не к месту. А сотрясать виртуальный воздух пустопорожними пожеланиями просто не хочется.

И — те не менее. Уходящий год, думаю, запомнится землянам надолго. И не только потому, что началась кровопролитная "невойна /немир", которую папа Франциск счел началом Третьей мировой. Ну, что с папы возьмешь: он, как известно, непогрешим, и уже в силу этого неподсуден, в отличие от нас грешных.

Но не будем вступать в спор о понятиях. Дело не в названии творящегося безумия, а в том, что оно окончательно скомпрометировало идею безостановочного прогресса человечества, да и само определение современного человека, как Homo sapiens sapiens поставило под сомнение.

Если уж человечество, при всех его научно - технических возможностях, и после двух мировых войн, вместо того , чтобы решать все обостряющиеся глобальные проблемы, не может обойтись без "драки до кровавых соплей в песочнице", то какое уж оно разумное ? Как были злыми бесхвостыми обезьянами, так и остались.

И есть подозрение, что пребудем таковыми вплоть до вымирания как биологического вида, от которого нам, согласно законам эволюции, никуда не уйти

И вовсе не обязательно для этого раскочегарить "невойну/ немир" до всемирной термоядерной катастрофы.

Нескончаемая эпопея с COVIDом, который все чаще называют творением человека, пусть и случайно выскользнувшем из рук создателя, намекает на иные возможные пути решения проблемы глобального перенаселения, вплоть до окончательного решения "человеческого вопроса".

Ну, в самом деле, кто гарантирует, что через несколько лет у одной из летучих мышей в одной из многочисленных лабораторий (или вне лаборатории, неважно) не появится и не перескочит на юную лаборантку шустренький вирус, обеспечивающий, скажем, 90 процентную смертность заболевших.

И пойдет гулять по миру. А мы в это время начнем делить очередную песочницу - нет ведь ничего важнее.. .

Нет, с первого раза мы полностью не вымрем, кое-кто выживет, хотя и одичает.

Но заветный секрет производства большой бомбы злая обезьянка ни за что не выпустит из рук.

Ну а дальше богатый простор для фантазии, от окончательной ядерной войны за лучшую кокосовую пальму, до постепенного погружения в полуживотный гомеостаз.

Нет, я вовсе не утверждаю, что нас ожидает скорый апокалипсис подобного или иного рода.

Но, где гарантия, что этого не произойдет?

Ведь, как выяснилось, человечество не в состоянии контролировать ни самое себя, ни - тем более - окружающую среду. Человек не господин природы, а лишь один из биологических видов, хотя и весьма преуспевший в последние тысячелетия. Как некогда преуспевали динозавры, а до них большеголовые эритрозухиды, или как их там?

Что из этого следует?

Я вовсе не собираюсь воздевать к небесам руки и громогласно восклицать: опамятуйтись, безумцы!

Во- первых, потому что все равно не опамятуемся, поскольку биология у нас такая.

А, во-вторых, вовсе мы не безумцы, а нормальные для своего вида особи, не способные преодолеть свойственную нам агрессивность и ограниченность.

Впрочем, эволюция продолжается, и не исключено, что в будущем наш вид выработает в себе лучшие душевные и ментальные качества. Если до этого не вымрет.

А пока нам остается пользоваться тем, что у нас сегодня наличествует. Если не у всех, то у некоторых: здоровый инстинкт самосохранения, самоирония и способность к эмпатии.

И если мы не способны возлюбить врага, так возлюбим хоть друга!

И постараемся жить, несмотря ни на что. Как бы нас ни били и какие бы жуткие перспективы не вырисовывались на общем горизонте. В идеале — сохраняя память о понятиях чести, достоинства, человечности и способности радоваться даже в самые тяжелые моменты. С наступающими, и пусть у каждого будет больше поводов для радости.