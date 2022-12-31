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Московский листок

О Михаиле Лобанове

Опубликовано 31.12.2022 автором в разделе комментариев 0

суд закон
О Михаиле Лобанове

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

 

Вчерашний арест Михаила Лобанова — своеобразный новогодний подарок всем тем, кто не готов молча терпеть происходящее. На массовые репрессии сегодняшняя российская власть неспособна из-за своей организационной рыхлости, а вот на выборочные акции устрашения — очень даже способна.

 

Почему именно Лобанова выбрали в качестве цели, более или менее понятно. Михаил — представитель нового поколения оппозиции, сочетающий четкую идейную мотивацию с пониманием практических возможностей и ограничений. Успех Лобанова на выборах в Москве в 2021 году показал, что его демократическая и социалистическая программа не только привлекает избирателей, но и способна мобилизовать большое количество активных сторонников.

 

Конечно, неприятно, что Михаилу придется встречать Новый год за решеткой, но в том, что у него есть политическое будущее, можно не сомневаться. К сожалению, в России репутация политиков формируется именно такими событиями.



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